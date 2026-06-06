Im Rahmen des von der FIFA vorgegebenen internationalen Kalenders fanden auf den Rasenplätzen der Welt die nächsten intensiven und hitzigen Begegnungen statt. Die Nationalmannschaften von Saudi-Arabien, Paraguay, Kanada und Haiti, die sich ernsthaft und gründlich auf die bevorstehende Weltmeisterschaft vorbereiten, traten in ihren nächsten Testspielen an.

Diese Freundschaftsspiele boten Millionen von Fußballfans eine Reihe schöner Tore, hochkarätiger Siege und unerwarteter, willensstarker Wendungen.

Große Erfolge für asiatische und südamerikanische Giganten

Am Tag dieser Freundschaftsspiele begeisterten die Nationalmannschaften von Saudi-Arabien und Paraguay ihre Fans mit attraktivem und torreichem Fußball. Die Saudis, die auf demselben Kontinent wie unsere Vertreter spielen, empfingen das nordamerikanische Team Puerto Rico und erzielten drei unbeantwortete Tore gegen den Gegner.

Paraguay, ein technisch versierter Vertreter Südamerikas, zeigte zu Hause gegen Nicaragua einen wahren "Tanz" und feierte einen deutlichen 4:0-Sieg.

Unten finden Sie die vollständigen Spielberichte und Torschützen dieser internationalen Freundschaftsspiele:

Spielpaarungen Endergebnis Torschützen und Spielminuten Saudi-Arabien — Puerto Rico 3:0 Mandash (45+1), Al-Hamdan (51), Al-Dawsari (88). Paraguay — Nicaragua 4:0 Kaku (17), Almirón (42), Galarza (62), Maydana (67). Kanada — Irland 1:1 O'Brien (23 Eigentor) — Ogbene (60). Haiti — Peru 1:2 Isidor (16) — Garcés (81), Vélez (84).

Unnachgiebige Duelle nordamerikanischer und überseeischer Teams

Die restlichen Spiele des Tages waren von intensiven und kompromisslosen Kämpfen geprägt. Die kanadische Nationalmannschaft, bekannt für ihre eiserne Abwehr, empfing den europäischen Vertreter Irland zu Hause. Obwohl ein frühes Eigentor eines irischen Verteidigers den Kanadiern einen Vorteil verschaffte, gelang es den Gästen in der zweiten Halbzeit, das Gleichgewicht wiederherzustellen, und die Partie endete mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden.

Außerdem testete die Nationalmannschaft von Haiti ihre Kräfte gegen Peru auf US-amerikanischem Boden. Die Haitianer gingen bereits in der 16. Minute in Führung. Doch die Peruaner zeigten am Ende der Begegnung wahren Kampfgeist, erzielten innerhalb von drei Minuten zwei Tore und drehten das Spiel noch zu einem 2:1-Sieg.

Expertenkommentar: Solche Freundschaftsspiele vor der Weltmeisterschaft sind die ideale Gelegenheit für die Trainerteams, taktische Mängel zu beheben. Die Treffsicherheit der Angriffsreihen von Saudi-Arabien und Paraguay zeigt, dass sie in guter sportlicher Form in die WM-Spiele gehen. Haiti musste in diesem Spiel schmerzlich erfahren, wie teuer ein Konzentrationsverlust in den letzten Minuten sein kann.

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