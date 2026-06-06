Während eine weitere Saison auf Europas Rasenplätzen zu Ende geht, beginnt das intensive Transferfenster. In dieser Hinsicht steht einer der Giganten der spanischen La Liga, Atletico Madrid, kurz vor großen Reformen. Unter der Führung des erfahrenen argentinischen Spezialisten Diego Simeone haben die 'Matratzenmacher' es sich zur Hauptaufgabe gemacht, den Kader vor Beginn der neuen Saison grundlegend zu erneuern und zu verstärken.

Laut Insiderberichten arbeitet der Sportdirektor des Madrider Klubs, Mateu Alemany, während des Sommertransferfensters intensiv daran, sieben hochkarätige Leistungsträger zum Team zu holen.

Madrids Shortlist und Hauptziele

Nach Mateu Alemanys Plan muss jede Linie des Teams ernsthaft wettbewerbsfähig gemacht werden. Der Klub sucht derzeit nach geeigneten Kandidaten für folgende Positionen:

Für die Abwehrreihe: Ein Innenverteidiger und ein linker Außenverteidiger.

Mittelfeld und Flügel: Ein zentraler Mittelfeldspieler sowie zwei schnelle Flügelspieler zur Steigerung der Offensivkraft.

Offensivpower: Ein reiner Mittelstürmer und ein neuer Führungsspieler, der Antoine Griezmann ersetzen kann, der das Team kürzlich verlassen hat.

Transfers von Cucurella, Bernardo Silva und Gonzalez

Die Führung von Atletico lädt nicht nur gewöhnliche Spieler, sondern Stars, die im europäischen Fußball ihren Stempel aufgedrückt haben, nach Madrid ein. In der folgenden Tabelle können Sie sich mit den wichtigsten und spektakulärsten Transferzielen des Klubs für den Sommer vertraut machen:

Name des Spielers Aktueller Verein Zukünftige Position/Rolle bei Atletico Marc Cucurella Chelsea Hauptkandidat zur Verstärkung der linken Abwehrseite. Bernardo Silva Manchester City Der wahre Nachfolger von Antoine Griezmann, der zu Orlando wechselte. Nicolas Gonzalez Juventus Die vollständigen Transferrechte werden für den Spieler erworben, der die letzte Saison auf Leihbasis verbracht hat.

Griezmanns Wechsel zum MLS-Vertreter Orlando wird den Angriff der Madrider unvermeidlich stark beeinflussen. Daher hat Diego Simeone persönlich Interesse am Transfer von Bernardo Silva bekundet, der mit Manchester City zahlreiche Trophäen gewonnen hat.

Expertenanalyse: Das von Diego Simeone bei Atletico über Jahre aufgebaute System brauchte frisches Blut. Die Ankunft eines erfahrenen Sportdirektors wie Mateu Alemany und seine kühnen Schritte auf dem Transfermarkt zeigen, dass die Ambitionen der Madrider weiterhin hoch sind. Der Wechsel von Premier-League-Stars wie Cucurella und Bernardo Silva nach Madrid wird natürlich nicht nur die Attraktivität von Atletico, sondern der gesamten La Liga steigern. Wir erwarten, im neuen Saison im Wanda Metropolitano ein völlig neues und dynamisches Team zu sehen.

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