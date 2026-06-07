Englische Nationalmannschaft besiegt Neuseeland in einem Freundschaftsspiel

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Englische Nationalmannschaft besiegt Neuseeland in einem Freundschaftsspiel

Mit dem näher rückenden Start der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2026 treten die starken Nationalmannschaften in die heiße Phase ihrer Vorbereitung ein. Im nächsten ernsthaften Testspiel empfing die englische Nationalmannschaft, die Heimat des Fußballs, die neuseeländische Nationalmannschaft aus Ozeanien im eigenen Stadion.

Obwohl das Spiel ein Freundschaftsspiel war, gab es echte taktische Duelle und Intensität. Die Engländer unter der Leitung von Thomas Tuchel sicherten sich vor heimischem Publikum einen knappen, aber überzeugenden 1:0-Sieg.

Wort des Kapitäns und entscheidender Treffer in der ersten Halbzeit

Die Engländer versuchten von den ersten Minuten an, die Initiative zu ergreifen, doch es war nicht leicht, die dichte Abwehr der Gäste zu durchbrechen. Das einzige entscheidende Ereignis des Spiels ereignete sich am Ende der ersten Halbzeit:

  • Tor von Harry Kane: In der 45+2. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf der Topstürmer und Kapitän der Mannschaft Harry Kane präzise ins gegnerische Tor.

  • Änderungen in der zweiten Halbzeit: Nach der Pause erneuerte Thomas Tuchel die Aufstellung fast vollständig, um neue taktische Schemata zu testen. Obwohl es in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten Chancen gab, fielen keine weiteren Tore.

Allgemeine Details des Testspiels (Spielstand)

Die Details zur Kaderrotation der englischen Nationalmannschaft und das Spielergebnis können Sie in der folgenden integrierten Tabelle einsehen:

Spielstatus und Ergebnis

Erzieltes Tor und Minute

Startaufstellungen und Auswechslungen (England)

Freundschaftsspiel



England — Neuseeland


( 1 : 0 )

Harry Kane (45+2')

Torwart: Pickford (Trafford, 46).


Abwehr: Stones (Benn, 46), Spence (Livramento, 46), Quansah (James, 46), Guehi (Konsa, 46).


Mittelfeld: Mainoo (O'Reilly, 46), Rogers (Anderson, 46), Henderson (Bellingham, 46).


Angriff: Watkins (Ngumoha, 46), Rashford (Gordon, 46), Kane (Toney, 46).

Spielanalyse: Für Thomas Tuchel war dieses Spiel eine perfekte Gelegenheit, die Tiefe des Kaders zu testen, statt sich nur auf das Ergebnis zu konzentrieren. Der englische Trainer stellte in der zweiten Halbzeit eine fast komplett andere Elf auf, um das Zusammenspiel zwischen jungen Talenten und erfahrenen Stars (wie Jude Bellingham) zu prüfen. Harry Kanes Tor zeigte, dass der Angriffsführer der Mannschaft noch in bester Form ist. Dieser Sieg über eine diszipliniert verteidigende Mannschaft wie Neuseeland gibt den 'Three Lions' gute Stimmung vor der bevorstehenden WM. Von den Engländern erwarten wir bei der diesjährigen Weltmeisterschaft nur hohe Ergebnisse!

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EnglandNeuseelandThomas TuchelHarry KaneFIFA-Weltmeisterschaft 2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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