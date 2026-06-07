Im Vorfeld der kommenden Weltmeisterschaft (WM 2026) jenseits des Ozeans bestreiten die Nationalteams weiterhin Testspiele, um ihre Kader zu prüfen und die Wettkampfform zu steigern. Eine solche große und spannende Begegnung fand in Chicago, USA, statt. Dort empfing einer der WM-Gastgeber, die US-Nationalmannschaft, einen mächtigen europäischen Vertreter, die deutsche Nationalmannschaft.

Das Freundschaftsspiel, das in einem ausverkauften Stadion stattfand, war extrem intensiv, schnell und von harten Zweikämpfen geprägt. Am Ende demonstrierte die deutsche Maschine ihre Klasse und ihr Können und besiegte die Gastgeber mit 2:1.

Schneller Start und Robinsons Super-Tor

Die Partie begann sofort nach dem Anpfiff des Schiedsrichters in sehr hohem Tempo. Bevor sich die Fans überhaupt richtig gesetzt hatten, erzielte Deutschlands konsequenter Stürmer Kai Havertz in der 2. Minute die Führung, nachdem er einen Fehler in der US-Abwehr bestraft hatte.

Von diesem schnellen Tor unbeeindruckt, übernahmen die US-Amerikaner nach und nach die Initiative und stellten in der 37. Minute den Ausgleich her. Der Abwehrspieler der Mannschaft Antony Robinson wurde mit einem unglaublich schönen und kraftvollen Schuss ins deutsche Tor zum Autor eines Super-Tores und brachte das Stadion zum Jubeln.

Doch in der zweiten Halbzeit behielt Deutschland das letzte Wort. In der 57. Minute ließ der schnelle Flügelspieler Leroy Sané den gegnerischen Torhüter alt aussehen und erzielte das Siegtor für die DFB-Elf. Obwohl beide Trainer am Ende des Spiels umfangreiche Rotationen vornahmen, änderte sich am Ergebnis nichts mehr.

Allgemeine Details des Testspiels (Spielbericht)

Das Endergebnis der Partie zwischen der deutschen und der US-Nationalmannschaft sowie die Aufstellungen können Sie der folgenden speziellen Tabelle im Detail entnehmen:

Spielstatus und Ergebnis Erzielte Tore und Minuten Aufstellungen und Wechsel Freundschaftsspiel



USA — Deutschland

( 1 : 2 ) A. Robinson (37')



K. Havertz (2')

L. Sané (57') USA: Frye, Freeman, Ream, Dest (Vea, 72), A. Robinson, M. Robinson, McKennie, Adams (Roldan, 72), Tillman, Pulisic, Balogun.



Deutschland: Baumann, Kimmich (Anton, 62), Tah, Schlotterbeck, Bensebaini (Raum, 61), Nmecha (Goretzka, 80), Pavlovich (Stiller, 80), Musiala (Amiri, 80), Wirtz (Beier, 80), Sané, Havertz (Undav, 61).

Spielbericht: Diese Partie in Chicago diente beiden Teams als sehr wichtige und nützliche Vorbereitung auf die kommende Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft zeigte, dass sie im Angriff dank Akteuren wie Havertz, Sané, Musiala und Wirtz weiterhin gefährlich ist, während die US-Mannschaft ihre Stärke im eigenen Land bewies und durch Robinsons Super-Tor zeigte, dass sie jeden Giganten überraschen kann. Beide Seiten nutzten die gute Gelegenheit, vor dem WM-Start an ihren Fehlern zu arbeiten. Wir wünschen beiden Nationalmannschaften viel Erfolg im kommenden Turnier!

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