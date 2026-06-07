Nur noch wenige Tage bis zum Beginn der FIFA-WM 2026, des größten und mit Spannung erwarteten Fußballfestes der Welt. Dieses intensive Turnier auf überseeischen Rasenplätzen steht nicht nur bei gewöhnlichen Fans, sondern auch bei renommierten Fußball-Experten und ehemaligen Stars im Rampenlicht. Insbesondere der berühmte russische Ex-Fußballer Dmitri Kusnezow hat verraten, welche Mannschaften er im bevorstehenden globalen Turnier mit besonderer Spannung verfolgen und wen er unterstützen wird.

Laut einem Interview, das der erfahrene Ex-Spieler dem populären Match TV -Sender gab, wird er während der bevorstehenden Weltmeisterschaft zwei Nationalmannschaften aufrichtig unterstützen: den europäischen Giganten Spanien und die usbekische Nationalmannschaft, die diesen hohen Gipfel zum ersten Mal in ihrer Geschichte erreicht hat.

"Im Kader Usbekistans gibt es Fußballer, die uns sehr gut bekannt sind"

Der russische Experte begründete seine Wahl nicht nur mit einfacher Fanliebe, sondern mit großem Interesse und professioneller Beobachtung. Insbesondere das historische Debüt unserer Landsleute ließ ihn nicht gleichgültig:

"Im bevorstehenden Turnier interessieren mich vor allem der Spielstil dieser Mannschaften sowie die individuellen Fähigkeiten und Leistungen der Spieler auf dem Feld. Ich wünsche der usbekischen Nationalmannschaft viel Glück bei den Spielen der FIFA-WM 2026 und werde sie unterstützen. Denn in diesem Kader spielen kompetente Fußballer, die uns sehr gut bekannt sind und ihr Können in der russischen Premjer-Liga und anderen prestigeträchtigen Meisterschaften unter Beweis gestellt haben."

Start- und Finaldaten der historischen Weltmeisterschaft

Die diesjährige Weltmeisterschaft zeichnet sich durch ihr erweitertes Format und die Teilnahme von 48 Mannschaften zum ersten Mal in der Geschichte aus. Die wichtigsten Daten und Details sind in der speziellen integrierten Tabelle unten aufgeführt:

Wichtige Phasen des Turniers Datum und Uhrzeit Spielort und Mannschaften Eröffnungsspiel (Start) 11. Juni 2026 Mexiko gegen Südafrika Entscheidendes Endspiel 19. Juli 2026 New York (USA)

Hintergrund: Die Anerkennung durch den berühmten russischen Ex-Fußballer Dmitri Kusnezow und seine Unterstützung der usbekischen Nationalmannschaft zeigen das hohe internationale Interesse am Fußball unseres Landes. Tatsächlich umfasst unser Kader derzeit Stars, die nicht nur in Asien, sondern auch in den Top-Ligen der Welt ihre Spuren hinterlassen. Da die WM am 11. Juni in Mexiko beginnt und am 19. Juli in New York endet, werden wir in diesem Monat einen wahren Fußball-Marathon erleben. Zusammen mit dem gesamten usbekischen Volk blicken auch ausländische Experten mit großer Hoffnung und Zuversicht auf die Schützlinge von Fabio Cannavaro. Wir wünschen unseren Jungs große Siege in diesem historischen Turnier!

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