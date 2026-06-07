Cannavaro spricht über das WM-Spiel gegen Kolumbien...

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Cannavaro spricht über das WM-Spiel gegen Kolumbien...

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, gab der Presseabteilung des UFA vor dem Start der Weltmeisterschaft ein Interview.

„Die Vorbereitung zur Analyse der Gegner begann schon frühzeitig. Wie Sie wissen, bestreiten wir unser erstes WM-Spiel gegen Kolumbien in Mexiko-Stadt. Aufgrund der hohen Lage Mexikos über dem Meeresspiegel haben wir beschlossen, so spät wie möglich anzureisen.

Normalerweise dauert die Akklimatisierung an die Höhenlage etwa 21 Tage. Daher haben wir es vorgezogen, statt dreiwöchigen Trainings in bergigen Regionen erst kurz vor dem Spiel nach Mexiko zu reisen.

Diese Erfahrung haben wir auch bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika gemacht. Aber um ehrlich zu sein, da das Ergebnis nicht besonders gut war, haben wir uns diesmal für einen anderen Weg entschieden.

Tatsächlich ist dies der Hauptaspekt, auf den wir unser Augenmerk richten müssen. Außerdem werden die Wetterbedingungen etwas anders sein.

Von den Spielen der Gruppenphase findet ausgerechnet dieses in einem Stadion ohne Dach statt. Daher wird die Vorbereitung auf dieses Spiel etwas anders verlaufen. Ich sehe jedoch keine ernsthaften Probleme, da Stadien wie Houston und Atlanta überdacht sind.

Selbst wenn wir nachmittags spielen, liegt die Temperatur bei etwa 20–24 Grad. Das sind sehr komfortable Bedingungen für Fußball“, sagte Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft.

Fabio CannavaroUsbekistanKolumbienMexiko-StadtHabib
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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