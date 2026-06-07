Deschamps äußert sich zu Berichten über Michael Olises Wechsel zu Real Madrid

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat sich zu den Transfergerüchten um den Bayern-Stürmer Michael Olise geäußert. In einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca teilte der Experte seine Gedanken über das 24-jährige Talent des deutschen Rekordmeisters mit. In letzter Zeit häufen sich Berichte, die Olise mit Real Madrid in Verbindung bringen. Laut Goal.com berichtet .

Florentino Pérez, der um die Präsidentschaft von Real Madrid kämpft, und sein Rivale Enrique Riquelme machen verschiedene Transferversprechen, um die Unterstützung der Mitglieder zu gewinnen. Berichten zufolge ist Pérez bereit, 150 Millionen Euro für Olise zu bieten, falls er wiedergewählt wird. Didier Deschamps betonte, dass er angesichts der hervorragenden Leistungen des Spielers in der letzten Saison von diesem Interesse nicht überrascht ist.

„Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Klubs hat. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er in anderen Teams ebenso auf hohem Niveau spielen kann wie beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft. Olise ist ein aufstrebender Star und einer der besten Fußballer der Welt. Er mag keine Medienaufmerksamkeit; für ihn sind die Leistungen auf dem Platz wichtiger“, sagte der 57-jährige Trainer.

Dennoch enthielt sich Deschamps Ratschlägen an seinen Schützling bezüglich seiner Zukunft. Seinen Worten zufolge muss der Fußballer selbst entscheiden, ob er beim FC Bayern bleibt oder die Umgebung wechselt. „Wenn ich an der Stelle von Kompany oder des Klubpräsidenten wäre, würde ich mich sehr freuen, wenn er im Team bleibt“, fügte er hinzu.

Zur Information: Michael Olises Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2029. Die Führung des Münchner Klubs hat wiederholt betont, dass der 24-jährige Flügelspieler im kommenden Transferfenster nicht verkauft wird.