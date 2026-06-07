Chelsea unterbreitet Rekordgebot für schwedischen Jungstar

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Chelsea unterbreitet Rekordgebot für schwedischen Jungstar

Khadija Shaw gilt als eine der besten Mittelstürmerinnen im Frauenfußball. Die Spielerin, die mit Manchester City dreimal in Folge den „Goldenen Schuh“ gewann, war das Hauptziel von Chelsea geworden. Nachdem der Londoner Klub jedoch keine Einigung mit Shaw erzielen konnte, richtete er sein Augenmerk auf das junge schwedische Talent Felicia Schroder. Berichten zufolge hat Chelsea ein Gebot in Höhe von 1,2 Millionen Pfund für die Stürmerin von BK Häcken abgegeben, was eine Rekordtransfersumme in der Geschichte des Frauenfußballs sein könnte. Dies meldete Goal.com Nachrichten- portal.

Das Interesse an Schroder beschränkt sich nicht nur auf Chelsea. Auch Giganten wie Barcelona, Lyon, Bayern München, Manchester City, Juventus und Manchester United möchten die 19-jährige Spielerin verpflichten. Derzeit ist sie die bestbezahlte Spielerin der schwedischen Meisterschaft, und ihr laufender Vertrag mit dem Klub läuft bis 2029. Dennoch wird die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zu einem anderen Team während der Sommer-Transferperiode als sehr hoch eingeschätzt.

Felicia Schroders Leistungen überraschen die Experten. In dieser Saison erzielte sie in 5 Spielen 4 Tore und verzeichnete zudem einen Hattrick im Finale der UEFA Women’s Champions League, wodurch sie Häcken zum Titel verhalf. Die Saison 2025 wurde zum Wendepunkt ihrer Karriere: Sie trug maßgeblich dazu bei, dass ihr Team schwedischer Meister wurde, indem sie in 26 Spielen 30 Tore erzielte und 9 Vorlagen gab.

Trotz ihres jungen Alters ist Schroder bereits festes Mitglied der schwedischen Nationalmannschaft. Nachdem sie in 28 Spielen für verschiedene Jugendnationalteams 19 Tore erzielt hatte, wurde sie im Mai 2025 in die A-Nationalmannschaft berufen. Derzeit ist sie ein wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft unter Trainer Tony Gustavsson. Ihre Ruhe auf dem Platz und ihr Torinstinkt haben sie in die oberen Ränge der vielversprechendsten jungen Fußballerinnen der Welt katapultiert.

ChelseaFelicia SchroderTransferFrauenfußballBK Häcken
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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