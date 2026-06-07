Der Stürmer der italienischen Nationalmannschaft, Federico Chiesa, hat offen seine Absicht bekundet, nach einer erfolglosen Saison bei Liverpool in die Serie A zurückzukehren. Der Fußballer, der unter Arne Slot nicht genügend Spielpraxis erhielt, möchte seine Karriere in der Premier League beenden und sie in seiner Heimat wiederbeleben. Der Flügelspieler, der in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben nur 726 Minuten auf dem Platz stand, ist unzufrieden damit, aus der Startelf verdrängt worden zu sein. Laut Goal.com berichtet .

In einem Interview mit La Gazzetta dello Sport sprach Chiesa über seine Situation bei Liverpool: "Seit Anfang 2026 habe ich sehr wenig gespielt. Im Januar haben der Klub und Slot mir nicht erlaubt zu gehen, weil es Probleme im Kader gab. Ich habe die Situation verstanden, aber jetzt möchte ich mehr spielen. Wenn ich in der Premier League keine Stabilität finde, werde ich gezwungen sein, mich woanders umzusehen. Nach dem Trainingslager in den USA werde ich meine Zukunft mit dem neuen Trainer Iraola besprechen."

Federico Chiesa sprach auch über seinen ehemaligen Klub Juventus und betonte, dass er Turin nicht freiwillig verlassen habe. Seinen Worten zufolge haben die Klubführung und Trainer Thiago Motta ihm mitgeteilt, dass sie ihn nicht benötigten. "Ich würde sehr gerne zu Juventus zurückkehren. Die Gerüchte, dass ich viel Geld verlangt habe, sind falsch; sie haben mir nicht einmal eine Vertragsverlängerung angeboten. Juventus ist immer in meinem Herzen, und ich stelle Geld bei ihnen nie an erste Stelle", fügte der Fußballer hinzu.

Chiesa reagierte auch auf die Kritik, weil er wichtige Spiele der italienischen Nationalmannschaft verpasst hatte. Er erklärte, dass er aufgrund einer Verletzung Coverciano verlassen musste und seine Loyalität zur Nationalmannschaft grenzenlos ist. Der Fußballer betonte, dass das Ausscheiden Italiens aus der WM-Qualifikation ihm große Schmerzen bereitet habe und dass einige Leute seine Erfolge mit der Nationalmannschaft vergessen würden.