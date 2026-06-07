Roy Keane rät Harry Kane: Bei der WM clever spielen

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Roy Keane rät Harry Kane: Bei der WM clever spielen

Roy Keane hat Englands Kapitän Harry Kane geraten, seine Spielmacher-Instinkte zu zügeln und in der Angriffsreihe zu bleiben, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Obwohl der Kapitän einen knappen Sieg gegen Neuseeland sicherte, betonte der Experte, dass taktische Disziplin im harten Klima des Turniers entscheidend sein wird. Laut Goal.com berichtet .

Während der Bayern-Star viel Lob dafür erhielt, sich ins Mittelfeld fallen zu lassen, um das Spiel zu organisieren, glaubt Keane, dass solche Gewohnheiten bei einem großen Turnier in der Sommerhitze schädlich sein könnten. Seiner Meinung nach sollte Kanes Hauptaufgabe das Abschließen von Angriffen sein, nicht die Kreativität.

Nach dem 1:0-Sieg der Mannschaft unter Thomas Tuchel stated Keane, dass der 32-jährige Stürmer anderen kreativen Spielern im Kader vertrauen und seine Rolle als zentraler Angreifer beibehalten muss. Angesichts der anspruchsvollen Klimabedingungen der WM könnte Kanes übermäßige Bewegung zu vorzeitiger Ermüdung führen.

Keane sagte in einem Interview mit ITV: "Er ist jetzt ein erfahrener Spieler, der in Champions-League-Spielen für Bayern viel gelernt hat. Er muss smart bezüglich seiner Position sein. Selbst in der Tor-Szene gab es viele neuseeländische Verteidiger, aber er erschien einfach am richtigen Ort. Es ist überraschend, dass er so viel Raum gelassen bekam."

Der Experte betonte, dass Kanes erstklassige Abschlussstärke Englands größtes Kapital ist und nicht für Aufgaben verschwendet werden sollte, die andere Spieler erledigen können. Keane forderte den Kapitän auf, geduldig auf Chancen zu warten, anstatt ins Mittelfeld zu fallen, um den Ball zu suchen. "Wenn England einen großen Titel gewinnen will, muss Kane die Schlüsselfigur sein", fügte er hinzu.

Harry KaneEnglandRoy KeaneBayern MünchenWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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