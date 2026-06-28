WM-2026: In welcher Phase könnte es zum Duell zwischen Messi und Ronaldo kommen?

Die portugiesische Nationalmannschaft spielte im letzten Spiel der Weltmeisterschaft-Gruppenphase 0:0 gegen Kolumbien und konnte den ersten Platz in der Gruppe nicht erreichen. Infolgedessen führten die Kolumbianer mit 7 Punkten, während die Portugiesen mit 5 Punkten auf dem zweiten Platz blieben.

Das Duell kann nur im Finale stattfinden

Dieses Ergebnis hatte ernsthafte Auswirkungen auf den Play-off-Baum des Turniers. Das historische Aufeinandertreffen zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, auf das viele Fußballfans sehnsüchtig gewartet haben, wird nun nicht mehr in den frühen Phasen der Play-offs stattfinden. Ihre Wege können sich nur noch im Finale der Weltmeisterschaft kreuzen.

Die ersten Play-off-Gegner der Stars

Beide Legenden bereiten sich mit ihren Teams auf die Achtelfinalspiele vor:

Portugal: Tritt am 3. Juli gegen die kroatische Nationalmannschaft an.

Argentinien: Einen Tag später, am 4. Juli, spielen sie gegen Cabo Verde.

Der letzte Tanz: Ronaldo 41, Messi 39 Jahre alt

Experten zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass die 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtete Weltmeisterschaft die letzte WM in der Karriere beider Spieler sein wird.

Cristiano Ronaldo wurde im Februar dieses Jahres 41 Jahre alt während Lionel Messi im Laufe dieses Turniers 39 Jahre alt wurde.

Wir verfolgen weiter, welche Legende in diesem historischen Turnier weiterkommt. Teilen Sie die Neuigkeiten mit Fußballfans!