WM 2026: Jordanien – Argentinien 1:3 (Tore ansehen)

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WM 2026: Jordanien – Argentinien 1:3 (Tore ansehen)

Die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft sind beendet. Die letzten Spiele der Gruppe J wurden ausgetragen. Argentinien besiegte Jordanien und zog mit einer perfekten Bilanz in die K.o.-Runde ein.

WM 2026. Gruppe J. 3. Spieltag
Jordanien — Argentinien 1:3
Tore: Tamari 55 — Lo Celso 19, Lautaro 31 (Elfmeter), Messi 80.

ArgentinienJordanienLionel MessiLautaro MartínezGiovani Lo Celso
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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