China Mobile testet neuen Satelliten mit weltraumbasierter Basisstation

Chinas größter Telekommunikationsbetreiber China Mobile bereitet den Start eines neuen Testsatelliten namens Mobile Connected Satellite 03 vor. Dieses Gerät wird als wichtiger Schritt bei der Entwicklung der Technologie für die direkte Satellitenkommunikation mit Smartphones erwartet. Die Hauptbedeutung des Projekts liegt darin, dass es die Kommunikationsqualität ohne Bodeninfrastruktur sicherstellt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Besondere an dem neuen Gerät ist die an Bord installierte Weltraum-Basisstation. Laut Ixbt.com soll diese Technologie testen, ob gewöhnliche Smartphones ohne zusätzliche Geräte oder Spezialantennen direkt mit einem Satelliten verbunden werden können. Dies ermöglicht ein stabiles Signal auch in Gebieten, in denen keine Mobilfunkmasten vorhanden sind.

Internet der Dinge und Weitverkehrskommunikation

Mobile Connected Satellite 03 wird sich nicht nur auf Sprachanrufe oder Nachrichten beschränken. Der neue Satellit soll auch Dienste für das Internet der Dinge (IoT) testen. Dies ermöglicht die Prüfung des Zusammenspiels von Breitband- und Schmalband-IoT-Lösungen, sodass verschiedene intelligente Geräte Daten über den Weltraum austauschen können.

Zur Erinnerung: Im Juni dieses Jahres brachte das Unternehmen den Satelliten China Mobile 02 für technische Tests in die Umlaufbahn. Dieser von GalaxySpace entwickelte Vorgänger dient der Erforschung von Technologien zur Integration von Weltraum- und Bodennetzen. Das neue Modell wird diese Möglichkeiten weiter ausbauen.

Die Entwicklung solcher Dienste in China beschleunigte sich, nachdem das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie China Mobile im September letzten Jahres eine Lizenz für Satellitenkommunikationsdienste erteilt hatte. Derzeit besitzen alle drei großen Betreiber des Landes eine solche Genehmigung und führen Weltraumtechnologien in einem wettbewerbsorientierten Umfeld ein.

Diese Technologien sind besonders in Notsituationen, auf See, in abgelegenen Bergregionen und in Zonen ohne traditionelle Mobilfunkinfrastruktur von lebenswichtiger Bedeutung. Für Länder mit vielen Bergregionen, wie Usbekistan, könnten solche Weltraum-Basisstationen in Zukunft die Hauptlösung sein, um eine 100-prozentige Kommunikationsabdeckung zu erreichen.

Experten zufolge wird die direkte Verbindung von Smartphones mit Satelliten den Mobilfunkmarkt in den kommenden Jahren revolutionieren. Dies schafft nicht nur Komfort für die Nutzer, sondern hilft auch, die digitale Kluft auf globaler Ebene zu verringern.