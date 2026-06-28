Gary Neville kritisiert England: Nur Jude Bellingham ist in Form

Der ehemalige englische Verteidiger Gary Neville hat offen seine Unzufriedenheit über die Leistung der "Three Lions" bei der Weltmeisterschaft geäußert. Seiner Meinung nach spielt in der Mannschaft unter Thomas Tuchel derzeit nur Jude Bellingham auf dem erwarteten hohen Niveau. Die Leistung der anderen Spieler bereite Sorgen. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

England gewann in Gruppe L mit 2:0 gegen Panama und zog als Gruppensieger in die 1/32-Finalrunde ein. Obwohl Tore von Jude Bellingham und Harry Kane den Sieg sicherten, merkte Neville an, dass die Spielqualität nicht ausreicht, um die Kritik zu stoppen. Die Engländer treffen nun in Atlanta auf die DR Kongo.

Laut Goal.com bezeichnete Neville Bellingham in einem Interview mit ITV als den einzigen Lichtblick der Mannschaft. "Er ist derzeit der einzige Spieler in Form, er wirkt wach und agil. Jude spielt auf dem von ihm erwarteten Niveau. Diese Mannschaft hat in den letzten Jahren durch Final- und Halbfinalteilnahmen einen gewissen Standard gesetzt, daher sind auch die Anforderungen entsprechend hoch", sagte der ehemalige Fußballer.

Probleme in der Defensive und Tuchels Aufgabe

Neville ging auch besonders auf die Instabilität in der Defensive der Mannschaft ein. Vor allem in dem Spiel, in dem Declan Rice fehlte, gelang es den Panamas, die englische Abwehr mehrmals zu durchbrechen. Der Experte warnte, dass stärkere Gegner solche Fehler nicht verzeihen werden.

"Thomas Tuchel sagte in einem Interview, dass die Mannschaft in Spielen gegen stärkere Gegner wachsen werde. Sie müssen dies tun. Der Trainerstab sollte bei der Analyse nicht glauben, dass alles in Ordnung ist. Wir brauchen die Rückkehr von Declan Rice und eine deutlich stabilere Abwehrkette. Panama hatte nicht genug Klasse, um uns zu bestrafen, aber in den Playoffs wird sich die Situation ändern", fügte Neville hinzu.

Obwohl England den ersten Platz in der Gruppe belegte, ist unter Experten und Fans eine Stimmung der Unzufriedenheit spürbar. Laut Neville kann die Mannschaft derzeit nicht an die hohe Messlatte anknüpfen, die sie in früheren Turnieren gesetzt hat. Dies führt selbst nach Siegen zu Kritik.

Seiner Meinung nach müssen die Teammitglieder, darunter Spieler wie Morgan Rogers und Marcus Rashford, ihr Spiel grundlegend verbessern. Andernfalls läuft England Gefahr, das Turnier bereits in den frühen Phasen der Playoffs zu verlassen. Die nächste Prüfung für Tuchels Schützlinge ist von enormer Bedeutung.