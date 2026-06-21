Laut einem Bericht der renommierten Liverpool Hub Seite auf X (Twitter) beobachtet der englische Club Liverpool FC die Bewegungen von Abbosbek Fayzullaev, Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft und von Başakşehir aus der Türkei, sehr genau.

Details zum Transfergerücht

Die Scouts des englischen Top-Clubs haben den usbekischen Fußballstar in diesem bedeutenden Turnier unter besondere Beobachtung gestellt:

Im Rampenlicht: Fayzullaev hat durch seine substanziellen und dynamischen Leistungen sowohl bei Başakşehir als auch in der Nationalmannschaft die Aufmerksamkeit des Liverpool-Trainerstabs erregt.

Glanzleistung bei der WM 2026: Derzeit nimmt Abbosbek aktiv an der Weltmeisterschaft mit der usbekischen Nationalmannschaft teil. Mit seinem Treffer gegen Kolumbien in der 1. Runde bewies er erneut seine Klasse als hochkarätiger Spieler.

Die nächste große Chance

Sollten die Scouts des englischen Clubs Abbosbek weiterhin beobachten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieses Interesse nach der WM 2026 in ein ernsthaftes und offizielles Angebot mündet.

Zur Erinnerung: Fayzullaev und die usbekische Nationalmannschaft bestreiten ihr nächstes wichtiges Spiel am 23. Juni um 22:00 Uhr gegen Portugal unter der Führung von Cristiano Ronaldo. Dieses Spiel ist nicht nur eine Chance für unsere Nationalmannschaft, Punkte zu sammeln, sondern auch eine großartige Gelegenheit für unseren Spieler, sein Können vor europäischen Scouts erneut unter Beweis zu stellen.