Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden

Im November 2021 gaben peruanische Archäologen eine einzigartige Entdeckung an der archäologischen Stätte Kajamarquilla bekannt, etwa 25 Kilometer von der Stadt Lima entfernt. In einem ovalen Untergrundgrab unter dem Areal der antiken Stadt wurde eine gut erhaltene Mumie gefunden.

Experten zufolge war die Mumie mit Seilen gebunden, der Körper befand sich in einer fötalen Position und die Hände bedeckten das Gesicht. Zudem wurde der Leichnam in mehrere Lagen Stoff eingewickelt bestattet.

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich um einen jungen Mann im Alter von etwa 18 bis 30 Jahren handelte. Wissenschaftler vermuten, dass er ein Händler oder eine Person von bedeutendem Status in der damaligen Gesellschaft gewesen sein könnte.

Die Mumie stammt schätzungsweise aus einer Zeit vor 800 bis 1200 Jahren, also aus der präinkaischen Ära. Forscher betonen, dass diese Bestattungsart mit den religiösen Vorstellungen und Ritualen der damaligen Völker zusammenhing.