WM-2026: Drei Helden, die Usbekistan gegen DR Kongo besiegten

Die erste Weltmeisterschaftskampagne der usbekischen Nationalmannschaft endete erfolglos. Im letzten Spiel begannen unsere Vertreter zwar mit einem Tor gegen DR Kongo, verloren jedoch letztendlich mit 1:3. Die Afrikaner sicherten sich durch einen willensstarken Sieg den Platz für die Play-offs.

Die Publikation 'Euro-Futbol' veröffentlichte ein Ranking der besten Spieler, die diesen Sieg der Kongolesen ermöglichten, mit Bewertungen auf einer 10-Punkte-Skala.

Yoan Vissa — 9,0 (Man of the Match)

Der Newcastle-Stürmer wurde zum auffälligsten Spieler auf dem Platz. Er verschaffte sich nicht nur einen Elfmeter, verwandelte diesen selbst und leitete die Wende ein, sondern besiegelte in der 90. Minute mit einem Doppelpack die letzten Hoffnungen Usbekistans. Seine hohe Geschwindigkeit über das gesamte Spiel hinweg wurde besonders gewürdigt.

Noah Sadiki — 8,0

Sadiki agierte auf dem Feld ähnlich wie der Barcelona-Mittelfeldspieler Pedri. Er gab die Richtung der Angriffe vor und kontrollierte das Spieltempo.

Er spielte 14 präzise Pässe in das letzte Drittel des gegnerischen Feldes (das beste Ergebnis des Spiels).

Er leitete zwei Angriffe ein, die zu Toren führten.

Er gewann 8 von 11 Zweikämpfen und setzte 3 Standardsituationen erfolgreich um.

Fiston Mayele — 8,0

Mayele, der als Einwechseler für Cédric Bakambu kam, wurde zum eigentlichen Wendepunkt des Spiels. Er erzielte das Siegtor für DR Kongo. In nur 40 Minuten berührte er den Ball 7 Mal im gegnerischen Strafraum, was den besten Wert des Spiels darstellt.