Erste Polizeibehörde in Elon Musks Stadt Starbase eingerichtet

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Erste Polizeibehörde in Elon Musks Stadt Starbase eingerichtet

Die von SpaceX im Süden von Texas, USA, errichtete Raumhafen-Stadt Starbase verfügt nun über ein eigenes Rechtssystem. In diesem Technologiegebiet wurde erstmals ein Polizeichef ernannt. Dieser Schritt gilt als wichtiger Meilenstein nicht nur für die Durchführung von Weltraumflügen, sondern auch für die Schaffung einer vollständigen städtischen Infrastruktur. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Entscheidung der Stadtkommission wurde Polizeileutnant Glenn Bennett aus Belton, Texas, für diese verantwortungsvolle Position ausgewählt. Stadtadministratorin Cayetana Polanco betonte, dass dieser Prozess nicht einfach war, und zeigte sich erfreut, einen Kandidaten gefunden zu haben, der bereit für neue Herausforderungen ist und die Sicherheit der wachsenden Region gewährleisten kann.

Erfahrener Militär und professioneller Detektiv

Glenn Bennetts Lebenslauf zeigt, dass seine Ernennung in diese Position kein Zufall war. Er diente von 2006 bis 2021 in der US-Armee und nahm an Militäreinsätzen in Afghanistan teil. Seit 2015 ist er im Polizeidienst tätig und leitete Sondereinsatz- und Kriminalermittlungseinheiten. Zudem ist er zertifizierter CrossFit-Trainer und Teilnehmer an internationalen Polizeispielen.

Der Wettbewerb um die Position des Polizeichefs von Starbase war extrem hoch. Laut Ixbt.com bewarben sich insgesamt über 50 Kandidaten, darunter erfahrene Führungskräfte aus verschiedenen Städten von Texas und sogar Spezialisten aus Ohio. Einige Bewerber schlugen unkonventionelle Patrouillenmethoden vor, doch die Kommission bevorzugte Bennetts klassische Erfahrung und militärische Disziplin.

Das neue Gesicht des Technologiezentrums

Starbase ist nicht nur ein Raketenstartplatz, sondern das Zentrum von Elon Musks Plänen zur Eroberung des Mars. Hier leben Tausende von Ingenieuren, Arbeitern und deren Familien. Daher ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in diesem Gebiet für SpaceX von strategischer Bedeutung. Die Einrichtung einer Polizeidienststelle stärkt den rechtlichen Status des Gebiets.

Aus regionaler Sicht schafft die Entwicklung von Städten, die von privaten Unternehmen wie SpaceX gegründet wurden, neue Präzedenzfälle im US-Recht. Glenn Bennett wird nun nicht nur für die Ordnung sorgen müssen, sondern sich auch an die spezifischen Bedürfnisse einer Gemeinschaft anpassen, die sich um das fortschrittlichste Technologieunternehmen der Welt bildet.

Zur Erinnerung: Im Februar dieses Jahres wurden Pläne zur Einrichtung eines Polizeipostens im Gebiet von Starbase bekannt gegeben. Derzeit setzt SpaceX die Tests seiner Starship-Raketen fort, und die städtische Infrastruktur expandiert ebenso rasant wie die Raketentechnologie selbst.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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