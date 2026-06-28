TWSC TC301 USB-C Flash-Laufwerk für Autos vorgestellt

TWSC, ein auf Datenspeichertechnologien spezialisiertes Unternehmen, hat offiziell das neue Modell TC301 für Autobesitzer und Video-Überwachungssysteme angekündigt. Dieses kompakte Gerät ist speziell für die komplexen Bedingungen in modernen Fahrzeugen angepasst und zeichnet sich durch hohe Haltbarkeitswerte aus. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Informationen von ixbt.com ist das Modell TC301 in einem Vollmetallgehäuse gefertigt und besitzt eine einzigartige T-förmige Konstruktion. Dieses Design gewährleistet nicht nur die Kompaktheit des Geräts, sondern spart auch Platz an den USB-Ports im Fahrzeuginnenraum und bietet Schutz vor äußeren mechanischen Einwirkungen. Die Abmessungen des Geräts betragen lediglich 26,1 x 16,1 x 16 mm.

Extreme Temperaturen und hohe Geschwindigkeit

Der Hauptvorteil des neuen Flash-Laufwerks ist seine Beständigkeit gegenüber extremen klimatischen Bedingungen. Der TC301 arbeitet im Betriebszustand problemlos bei Temperaturen von -25 bis +85 Grad. Im Speichermodus hält er sogar Kälte bis zu -45 Grad stand. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für Gadgets, die im Auto bleiben, in Regionen mit strengen Wintern oder extrem heißen Sommern, einschließlich der klimatischen Bedingungen in Usbekistan.

Technisch ist das Gerät mit einem originalen TLC NAND Flash-Speicher mit einer Kapazität von 128 GB ausgestattet. Die sequenzielle Lesegeschwindigkeit erreicht bis zu 320 MB/s, die Schreibgeschwindigkeit bis zu 255 MB/s. Solche Geschwindigkeitswerte ermöglichen das verzögerungsfreie Aufzeichnen und Kopieren von hochauflösenden (4K) Videos.

Kontinuierlicher 24/7-Betrieb

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Consumer-Flash-Laufwerken ist das Modell TWSC TC301 für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb ausgelegt. Es unterstützt die für Dashcams und Sicherheitskameras erforderliche zyklische Aufzeichnung (Überschreiben von Daten). Dies verlängert die Lebensdauer des Geräts und verringert das Risiko des Verlusts wichtiger Aufnahmen.

Die wichtigsten technischen Daten des Geräts sind wie folgt:

Gehäusematerial: Hochwertiges Metall;

Schnittstelle: Modernes USB-C;

Speichertyp: 128 GB TLC NAND;

Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +85 °C;

Lagertemperatur: -45 °C bis +85 °C.

Derzeit werden viele moderne Elektroautos und Fahrzeuge mit Multimedia-Systemen mit USB-C-Ports ausgestattet. Diese Lösung von TWSC wird voraussichtlich ein ideales Zubehör für intelligente Autos wie Tesla sein. Die Kombination aus kompakter Größe und hoher Haltbarkeit macht es zu einem attraktiven Produkt für den Automobilmarkt.

Experten zufolge halten spezialisierte Geräte wie der TC301 länger als gewöhnliche Flash-Laufwerke, da sie über spezielle Schutzschichten gegen ständige Vibrationen und Temperaturschwankungen verfügen. Bisher wurden keine genauen Informationen zum Einzelhandelspreis und zum weltweiten Markteinführungsdatum des Geräts bekannt gegeben.