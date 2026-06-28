Lionel Messi bricht Weltrekord: Argentinien beendet Gruppenphase mit perfekter Bilanz

Argentinien-Kapitän Lionel Messi hat im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen Jordanien einen weiteren einzigartigen Meilenstein in der Fußballgeschichte gesetzt. Im Stadion von Dallas gewannen die amtierenden Weltmeister mit 3:1 und zogen mit der maximalen Punktzahl in die K.-o.-Runde ein. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com entschied sich Argentinien-Bundestrainer Lionel Scaloni, die Stammspieler zu schonen, da das Team den Einzug in die K.-o.-Runde bereits vorzeitig gesichert hatte. Daher begann Lionel Messi das Spiel auf der Ersatzbank. Trotz der Rotation in der argentinischen Aufstellung dominierten sie die erste Halbzeit. Giovani Lo Celso, der die WM 2022 verpasst hatte, eröffnete per Freistoß den Spielstand, bevor Lautaro Martinez per Elfmeter zum 2:0 traf.

Historischer Rekord: Sieben Spiele, sieben Tore

Lionel Messi, der in der 60. Minute eingewechselt wurde, setzte seine Rekordserie fort. In der 80. Minute verwandelte der 39-jährige Stürmer souverän einen Freistoß und wurde damit zum ersten Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaften, der in sieben aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat. Dies ist ein beispielloser Wert, der zuvor von keinem Spieler im Weltfußball erreicht wurde.

Mit diesem Treffer erhöhte Messi seine Gesamtzahl an WM-Toren auf 19 und festigte damit seine Position als bester Torschütze der Turniergeschichte. Damit hat er sich deutlich von Miroslav Klose und Kylian Mbappe (jeweils 16 Tore) sowie der brasilianischen Legende Ronaldo Nazario (15 Tore) abgesetzt.

Zudem hat Lionel Messi die Führung im Rennen um den Goldenen Schuh der WM 2026 übernommen. Aktuell kommt er auf 6 Tore und liegt damit mehr als zwei Treffer vor seinen engsten Verfolgern Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe und Erling Haaland.

Nach dem Spiel feierte Lionel Messi den Sieg auf seinen Social-Media-Kanälen und betonte den Teamgeist. „Ein weiterer Sieg zum Abschluss der Gruppenphase. Wir stehen immer noch zusammen...“, schrieb der argentinische Kapitän an seine Fans.

Argentinien ist neben Mexiko und Frankreich eines der wenigen Teams, die die Gruppenphase mit einer Quote von 100 % beendet haben. Nun bereitet sich die „Albiceleste“ auf die Achtelfinalspiele vor, um den Titel zu verteidigen. Messis herausragende Form weckt bei den Fans große Hoffnungen, dass Argentinien erneut Gold gewinnen wird.