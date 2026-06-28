WM 2026: Abduqodir Husanov erhält niedrigste Bewertung im Spiel Usbekistan gegen Kongo

Die historische Weltmeisterschaft für die usbekische Nationalmannschaft endete viel zu früh. In allen drei Gruppenspielen wurden Chancen vertan. Obwohl Fabio Cannavaros Schützlinge im letzten Spiel gegen die DR Kongo schnell in Führung gingen, führten ein defensives Spiel in der zweiten Halbzeit und Fehler zu drei Gegentoren in Folge (1:3). Der Wendepunkt des Spiels war der gegen uns gepfiffene Elfmeter.

Die Publikation 'Euro-Futbol' bewertete nach diesem Spiel die Leistungen einiger Spieler der usbekischen Nationalmannschaft auf einer 10-Punkte-Skala.

Eldor Shomurodov — 7,5 (Bester Spieler der Mannschaft)

Der Kapitän und Torschütze der Nationalmannschaft erfüllte seine Aufgabe in diesem Spiel voll und ganz. Er eröffnete mit einem schönen Treffer den Spielstand und gab dem Team Hoffnung.

In der ersten Halbzeit war er beim Pressing aktiv und eroberte 3 Mal den Ball.

Das Zurückweichen der Mannschaft in der zweiten Halbzeit wirkte sich auch auf ihn aus; er verlor während des Spiels 22 Mal den Ball und konnte zu Beginn der zweiten Halbzeit eine gute Chance nicht nutzen. Die Publikation merkte an, dass Eldor erneut getroffen hätte, wenn das Team das offensive Spiel fortgesetzt hätte.

Abbosbek Fayzullayev — 7,0

Der Schütze unseres ersten WM-Tors zeigte in der ersten Halbzeit eine starke Leistung.

Obwohl er nicht den entscheidenden Pass zu Shomurodovs Tor gab, trug er maßgeblich zum Spielaufbau bei, indem er nach dem Pass von A. Mozgovoy den Ball durchlaufen ließ und so den Gegner täuschte.

Auch in der Defensive war er aktiv, eroberte 3 Mal den Ball, und seine 4 Fouls zeigten seinen Kampfgeist auf dem Platz. Doch in der zweiten Halbzeit ließ auch er, wie die gesamte Mannschaft, nach.

Abduqodir Husanov — 3,0 (Unglückliche Leistung)

Für den Innenverteidiger von Manchester City und Star der Mannschaft war dieses Spiel sehr schwierig. Die Publikation gab ihm eine der niedrigsten Bewertungen.