Aleksandar Vučić kündigt Rücktritt vom Präsidentenamt in wenigen Wochen an

Aleksandar Vučić erklärte, dass er noch einige Wochen als Präsident von Serbien im Amt bleiben werde und dann zurücktrete. Diese Entscheidung gab er bei einer Kundgebung in Belgrad bekannt.

Das serbische Staatsoberhaupt erinnerte daran, dass er zuvor dafür kritisiert worden sei, er würde das Präsidentenamt niemals verlassen. Laut Vučić stehe seine Tätigkeit als Staatsoberhaupt nun vor dem Ende.

Er plant, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt in der Politik zu bleiben. Vučić bekundete seine Absicht, an den kommenden Parlamentswahlen teilzunehmen. Es gibt Pläne für vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Land, ein genaues Datum steht jedoch noch nicht fest.

Vučićs aktuelle Amtszeit sollte eigentlich 2027 enden. Die Rücktrittserklärung erfolgte in einer Zeit zunehmender Anti-Korruptionsproteste in Serbien.