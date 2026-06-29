Chelseas talentierter Mittelfeldspieler Cole Palmer erlebt in letzter Zeit einen Formtief. Obwohl er in seiner Debütsaison in London alle beeindruckte, wecken seine aktuellen Leistungen Besorgnis bei Experten und ehemaligen Fußballern. Insbesondere die Nichtberücksichtigung für den Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft war ein unerwarteter Schlag für den Spieler. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Chelsea-Legende Frank Leboeuf äußerte in einem Interview mit GOAL seine Meinung zur aktuellen Situation und Zukunft von Palmer. Seinen Worten zufolge könnte die Nichtnominierung für die Weltmeisterschaft durch Nationaltrainer Thomas Tuchel wie ein „starker Schlag ins Gesicht“ für den Spieler wirken. Leboeuf erklärte dem jungen Star die Geheimnisse, um ein wirklich großer Spieler zu werden.

Konstanz — das Hauptkriterium für den Starstatus

Frank Leboeuf betonte, dass eine einzige erfolgreiche Saison einen Spieler nicht zur Legende macht. „Man wird erst dann ein großer Fußballer, wenn man Konstanz zeigen kann. Das darf nicht nur eine Saison sein, sondern muss zwei, drei, vier und fünf Jahre anhalten. Zum Beispiel hielten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ihr hohes Niveau über 17 Saisons. Wir warten noch auf die Konstanz von Kylian Mbappe, um ihn am Ende seiner Karriere in die Reihe der Legenden einzuordnen“, sagt der ehemalige Verteidiger.

Palmer verließ im Sommer 2023 Manchester City und wechselte für 40 Millionen Pfund zu Chelsea. Seine Debütsaison war hervorragend: 25 Tore und die Auszeichnung als PFA Young Player of the Year. In der Saison 2024-25 sank die Toranzahl jedoch auf 18 und in der verletzungsgeplagten Saison 2025-26 auf 11. Dies wirkte sich negativ auf seinen Platz in der Nationalmannschaft aus.

Derzeit gibt es verschiedene Transfergerüchte um den 24-jährigen Fußballer. Insbesondere gibt es Berichte, dass er zu Manchester United wechseln könnte, dem Verein, den er als Kind unterstützte. Die Chelsea-Führung will ihren Star mit der Nummer 10 jedoch nicht ziehen lassen. Er hat einen langfristigen Vertrag mit dem Verein bis 2033.

Die Vereinsführung hofft, dass Cole Palmer unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso wieder zu seiner früheren sportlichen Form zurückfindet. Meiner Meinung nach Leboeufs muss der Spieler sein Talent durch kontinuierliche Arbeit und mentale Stabilität festigen. Andernfalls könnte er leicht zu einem weiteren „kurzzeitig aufblühenden Stern“ der Geschichte werden.

Tore von Cole Palmer in der Debütsaison: 25;

Leistung in der zweiten Saison: 18 Tore;

Letzte Saison, beeinflusst durch Verletzungen: 11 Tore.

Somit wird die kommende neue Saison als der wichtigste Wendepunkt in Palmers Karriere erwartet. Entweder gibt er den Kritikern eine angemessene Antwort und wird wieder zur Führungsfigur, oder er bleibt in der Riege der Durchschnittsspieler.