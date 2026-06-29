Wortgefecht vor Brasilien gegen Japan: Marquinhos antwortet auf Kommentare des Gegners

Vor dem Achtelfinale der Weltmeisterschaft zwischen Brasilien und Japan heizen sich die Emotionen abseits des Platzes auf. Provokative Aussagen des japanischen Stürmers Kento Shiogai wurden im brasilianischen Lager scharf aufgenommen. Selecao-Kapitän Marquinhos reagierte auf die Kritik des Gegners an Neymar und dem allgemeinen Niveau der Mannschaft und bezeichnete dies als Arroganz. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Der Konflikt wurde durch ein Interview mit Kento Shiogai ausgelöst, einem japanischen Stürmer vom VfL Wolfsburg. Er betonte, dass Neymar nicht mehr auf seinem früheren Niveau sei und die brasilianische Nationalmannschaft nicht mehr die furchteinflößende Macht von früher darstelle. Laut GOAL.com haben diese Aussagen den Stolz der brasilianischen Spieler, die im Trainingslager in Houston vorbereiten, verletzt und Diskussionen innerhalb des Teams ausgelöst.

In einem Interview mit Caze TV verbarg Marquinhos nicht, dass solche Ausfälle des Gegners eine zusätzliche Motivationsquelle für die brasilianische Nationalmannschaft seien. Seinen Worten zufolge arbeite das Team seit einem Monat bescheiden in den USA und beabsichtige, auf jede Kritik nur mit Ergebnissen auf dem Platz zu antworten. Der Kapitän erklärte, dass sie die Worte des Gegners nicht ignorieren, sondern daraus Kraft schöpfen würden.

Debatte zwischen Bescheidenheit und Arroganz

Der brasilianische Verteidiger kritisierte das Verhalten des japanischen Fußballers und erinnerte daran, dass gegenseitiger Respekt in der Fußballwelt wichtig sei. "Der Fußball ist heute sehr ausgeglichen. In einer solchen Situation sollte man mit Verstand und Weisheit handeln; vielleicht ist dies ein wenig Arroganz ihrerseits. Brasilien wird immer eine große Mannschaft bleiben. Wir müssen unsere Stärke und Qualität in jeder Situation beweisen", betonte Marquinhos.

Interessanterweise zog es Bundestrainer Carlo Ancelotti vor, in dieser Situation eine diplomatische Position einzunehmen. Als Kapitän entschied sich Marquinhos jedoch, die Ehre des Teams zu verteidigen. Seiner Meinung nach ist es unangemessen, den Weg einer Mannschaft wie Brasilien, die um ihren sechsten Weltmeistertitel kämpft, respektlos zu behandeln.

Dieses im NRG Stadium ausgetragene Duell wird ein besonderes Kapitel in der Fußballgeschichte der beiden Länder aufschlagen, da Brasilien und Japan zum ersten Mal in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft aufeinandertreffen. Obwohl Brasilien das Turnier etwas schleppend begann, fanden sie durch souveräne 3:0-Siege gegen Haiti und Schottland ihren Rhythmus.

Dennoch ist klar, dass das kommende Spiel für die Selecao nicht einfach wird. In einem Freundschaftsspiel im letzten Oktober in Tokio lag Japan mit 0:2 zurück, holte das Spiel jedoch noch zu einem kämpferischen 3:2-Sieg. Die Schützlinge von Carlo Ancelotti wollen sich für diese Niederlage rächen und den Einzug ins Viertelfinale sichern. Die Gerüchte um Neymar wirken dabei nur wie Öl im Feuer.