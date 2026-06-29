Ancelotti kann Favoriten für die WM 2026 nicht benennen: „Kräfte sind fast gleich"

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Ancelotti kann Favoriten für die WM 2026 nicht benennen: „Kräfte sind fast gleich"

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, zögerte, den Hauptfavoriten auf den Titel bei der Weltmeisterschaft 2026 zu nennen.

Nach Meinung des Italieners sahen einige Teams in der Gruppenphase zwar besser aus, aber derzeit kann kein einzelnes Team als deutlich überlegen gegenüber den anderen angesehen werden.

"Ich kann keinen Hauptanwärter ausmachen"

Bei der Bewertung der Gruppenphase betonte Ancelotti, dass der Wettbewerb im Turnier extrem hoch sei.

"Einige Nationalmannschaften haben in der Gruppenphase besser gespielt als andere. Aber im Moment kann ich keinen Hauptfavoriten für den Titel ausmachen", sagte er.

Seinen Worten zufolge ist das Kräfteverhältnis im Turnier sehr ausgeglichen, was die K.o.-Runde noch spannender macht.

Gleichstand bei der Weltmeisterschaft

Der Brasilien-Coach stellte fest, dass mehrere Teams bei der WM 2026 auf hohem Niveau spielen.

Doch in der aktuellen Phase hob Ancelotti weder:

als einzelnen Favoriten hervor.

"Bei dieser Weltmeisterschaft wird der Wettbewerb sehr hart sein und die Stärke der Teilnehmer ist fast gleich", sagte der italienische Spezialist.

Brasilien wird durch Japan geprüft

Die brasilianische Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale auf Japan.

Das Spiel beginnt heute, am 29. Juni, um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Spiel

Datum

Zeit

Brasilien — Japan

29. Juni

22:00

Obwohl Brasilien auf dem Papier der Favorit ist, lassen Ancelottis Worte darauf schließen, dass in den Playoffs jedes unerwartete Ergebnis möglich ist.

Kann Japan eine Sensation schaffen?

Japan ist bekannt für seine Teamdisziplin, schnelle Angriffe und Kampfgeist bis zur letzten Sekunde.

Brasilien setzt auf individuelle Klasse und Erfahrung in großen Turnieren. Daher wird dieses Duell als eines der spannendsten Spiele der K.o.-Runde erwartet.

Der Weg zum Titel beginnt jetzt

Eine gute Leistung in der Gruppenphase ist wichtig, aber in den Playoffs kann ein einziger Fehler das Aus für ein Team bedeuten.

Nach Ansicht von Ancelotti zeigen sich die wahren Favoriten erst in den entscheidenden Phasen.

Wer ist Ihrer Meinung nach der Hauptfavorit auf den Titel bei der WM 2026? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

Carlo AncelottiBrasilJapanArgentinien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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