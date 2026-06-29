Weltmeisterschaft-Magie: Afrikanischer Zauberer soll Harry Kane verhext haben

Seltsame Videos im Zusammenhang mit Harry Kane werden in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert. Darin führt ein Mann mit bemaltem Gesicht und ungewöhnlicher Kleidung während des Spiels Bewegungen aus, die an ein mysteriöses Ritual erinnern.

Einige Nutzer im Netz scherzten, dass diese Person „Magie einsetzt“, um Kane am Torerzielen zu hindern. Andere wiederum verknüpften die Pechsträhne des Fußballers im Spiel mit diesem Video und gaben an, ernsthaft daran zu glauben.

Die Identität der Person im Video wurde nicht bekannt gegeben. Zudem gibt es keine zuverlässigen Beweise dafür, dass diese Handlungen das Spiel des Fußballers beeinflusst haben. Die Clips verbreiten sich hauptsächlich als Scherz und in Form von Spekulationen.