Bukayo Sakas Verletzung beunruhigt England- und Arsenal-Fans

Während die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ihren Höhepunkt erreicht, steht die Situation rund um Englands Top-Stürmer Bukayo Saka im Mittelpunkt von Experten und Fans. Dass der Arsenal-Star aufgrund einer langwierigen Verletzung nicht seine Bestform zeigen kann, sorgt für ernsthafte Diskussionen. Laut Goal.com berichtet wird.

Der ehemalige englische Verteidiger Gary Neville äußerte in der von Sky Bet präsentierten Sendung 'Stick to Football' große Besorgnis über den physischen Zustand des 24-Jährigen. Seiner Meinung nach wirkt Bukayo Saka auf dem Platz nicht so aktiv und lebhaft wie gewohnt, was darauf hindeutet, dass er mit körperlichen Schmerzen kämpft.

Achillessehnenprobleme und begrenzte Spielzeit

Laut GOAL.com spielt Bukayo Saka seit geraumer Zeit mit einer chronischen Verletzung der Achillessehne. Aus diesem Grund ging England-Bundestrainer Thomas Tuchel in allen Gruppenspielen sehr vorsichtig mit ihm um. Obwohl der Spieler an allen Partien teilnahm, war seine Spielzeit streng limitiert, und er kam hauptsächlich als Einwechselspieler zum Einsatz.

Ian Wright stimmte Nevilles Ansicht zu und vermutete, dass die Nominierung Sakas für das Turnier ein Fehler gewesen sein könnte. Nach einer harten Premier-League-Saison ist die körperliche Erschöpfung des Spielers deutlich sichtbar. Obwohl Bukayo Saka in Interviews betonte, bereit sei, das Risiko einzugehen, haben seine Bewegungen auf dem Platz an ihrer früheren Intensität verloren.

Derzeit hat die englische Nationalmannschaft Probleme mit der Effektivität ihrer Flügelstürmer. Obwohl Spieler wie Anthony Gordon und Noni Madueke Chancen erhalten, können sie die Gefahr, die Bukayo Saka kreiert, nicht ersetzen. Das Team verlässt sich im Angriff verstärkt auf die individuelle Klasse von Jude Bellingham und Kapitän Harry Kane.

Roy Keane kritisierte die Flügelspieler vor der K.-o.-Phase. Seiner Meinung nach können Fehler aus der Gruppenphase korrigiert werden, aber in den entscheidenden Spielen müssen die Außenspieler ihre Chancen maximal nutzen. Andernfalls wäre es nicht überraschend, wenn England frühzeitig aus dem Titelrennen ausscheidet.

Die medizinischen Teams von Arsenal und der englischen Nationalmannschaft beobachten den Zustand des Spielers genau. Die klimatischen Bedingungen in Nordamerika und die langen Flüge stellen zusätzliche Herausforderungen für den genesenden Spieler dar. Die Fans hoffen, dass die Hauptwaffe der 'Three Lions' für die K.-o.-Runde wieder zu alter Stärke zurückkehrt.