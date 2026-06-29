Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026, an der erstmals in der Geschichte 48 Teams teilnahmen, ist beendet. Der Turnierorganisator FIFA hat den Start der offiziellen Abstimmung über das schönste Tor der Gruppenphase bekannt gegeben. Unter den Stars, die sich ein Play-off-Ticket gesichert haben oder das Turnier früh verlassen mussten, ist auch unser Landsmann Eldor Shomurodov dabei!

12 Nominees bewerben sich um das schönste Tor

Die von FIFA-Experten zusammengestellte Liste enthält die weltweit besten Stars sowie unerwartete Entdeckungen:

Eldor Shomurodov (Usbekistan)

Lionel Messi (Argentinien)

Kylian Mbappe (Frankreich)

Vinicius Junior (Brasilien)

Giovanni Reyna (USA)

Ismael Sabberi (Marokko)

Felix Nmecha (Deutschland)

Elija Just (Neuseeland)

Kevin Pina (Kap Verde)

Karim Alaybegovic (Bosnien und Herzegowina)

Wilson Isidor (Haiti)

Daizen Maeda (Japan)

Shomurodovs Tor — ein einzigartiger Rekord in der WM-Geschichte!

Eldor Shomurodovs Tor gegen DR Kongo war nicht nur schön, sondern so außergewöhnlich, dass es in die Geschichte der Weltmeisterschaften eingeht.

Laut Analysen des berühmten OptaJose Forschungszentrums betrug der Expected-Goals-Wert (xG — die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuss zum Tor führt) von Eldors Treffer nur 0,013 . Das bedeutet, dass nur 13 von 1.000 Schüssen aus dieser Position und Situation ein Tor ergeben würden. Dieser Wert wurde als Rekord bei der WM-2026 verzeichnet!

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Wahl des besten Tores liegt vollständig in den Händen der Fußballfans. Die Fans können sich die Tore der Nominierten in Videoclips im Bereich FIFAWorldCup auf der offiziellen FIFA-Website ansehen und für ihren Favoriten stimmen.

Wir erinnern daran, dass der Abstimmungsprozess auf der offiziellen FIFA-Plattform nur 48 Stunden dauert. Danach werden die Stimmen ausgezählt und der Gewinner des schönsten Tores der Gruppenphase offiziell bekannt gegeben. Verpassen Sie nicht die Chance, den Kapitän unserer Nationalmannschaft zu unterstützen und an dieser historischen Abstimmung teilzunehmen!