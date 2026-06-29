Übermenschliche Leistung: Agibot G2 Roboter arbeitete fast drei Tage lang ohne Unterbrechung

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Übermenschliche Leistung: Agibot G2 Roboter arbeitete fast drei Tage lang ohne Unterbrechung

Ein revolutionärer Schritt in der Robotik wurde vollzogen: Der humanoide Roboter Agibot G2 stellte einen einzigartigen Weltrekord auf, indem er unter realen Produktionsbedingungen fast drei Tage lang ohne Pause arbeitete. Dieser Test beweist, dass Roboter den Menschen nicht nur im Labor, sondern auch an komplexen Industrielinien vollständig ersetzen können. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach offiziellen Angaben von Agibot arbeitete das G2-Modell 64 Stunden lang kontinuierlich an einer Qualitätskontrolllinie für Tablets im Longcheer Technology Werk in Nanchang. Das Experiment wurde vom 23. bis 28. Juni im Live-Stream-Format durchgeführt, was die Transparenz des Prozesses sicherstellte. In dieser Zeit verarbeitete der Roboter 64.828 Produkte.

Ein neuer Effizienzstandard in der Industrie

Während des Tests beeindruckte der Agibot G2 die Ingenieure mit seinen hochpräzisen Bewegungen. Die Erfolgsquote der Operationen lag bei 99,99 %, ein Wert, der selbst für die qualifiziertesten Spezialisten unerreichbar ist. Der Roboter führte komplexe Aufgaben aus, wie das Entnehmen von Tablets vom Förderband, das Platzieren auf Testständen, den Datenaustausch mit dem System und das Sortieren defekter Geräte.

Laut ixbt.com arbeiteten der Roboter und die Werksanlagen in diesem Prozess als ein einziger technologischer Komplex. Der Roboter führte nicht nur mechanische Bewegungen aus, sondern traf mithilfe eines AI-Systems Entscheidungen über den Zustand jedes Geräts und führte sie in der richtigen Reihenfolge zum Förderband zurück. Es wird erwartet, dass dieser Automatisierungsgrad die Produktionskosten in Zukunft erheblich senken wird.

Doppelter Weltrekord

Vertreter von Agibot gaben bekannt, dass durch diesen Test gleichzeitig zwei Weltrekorde aufgestellt wurden:

  • Die längste unterbrechungsfreie Arbeitszeit eines humanoiden Roboters an einer Produktionslinie;
  • Das Gesamtvolumen und die Geschwindigkeit der von humanoiden Robotern in der Massenproduktion verarbeiteten Produkte.
Das Unternehmen demonstriert nicht nur technologische Möglichkeiten, sondern auch das Potenzial zur Massenproduktion. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der 15.000ste Roboter offiziell das Agibot-Förderband verließ. Dies deutet darauf hin, dass der Wettbewerb auf dem Robotikmarkt zunimmt und Humanoide zu einem integralen Bestandteil des täglichen Industrielebens werden.

Für schnell industrialisierende Länder wie Usbekistan könnten solche Technologien in Zukunft von großer Bedeutung sein. Insbesondere in der Elektronik- und Automobilindustrie werden Lösungen wie der Agibot G2 zweifellos eine hohe Effizienz bei der Reduzierung menschlicher Fehler und der Steigerung der Arbeitsproduktivität bieten.

AgibotRobotikTechnologieKünstliche IntelligenzRekord
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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