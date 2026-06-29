Die uruguayische Fußballlegende und ehemalige Manchester United-Stürmer Diego Forlan äußerte sich kritisch über den Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo. Er merkte an, dass die Bewegungen des 41-jährigen Stürmers auf dem Platz das allgemeine Offensivpotenzial des Teams einschränken und ein Hindernis für die Ziele bei der Weltmeisterschaft 2026 sein könnten. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft verliefen für Cristiano Ronaldo unterschiedlich. Nach einem trägen Spiel im Unentschieden gegen DR Kongo verkündete der Al-Nassr-Star seine Rückkehr zur Bestform, indem er zwei Tore gegen die Nationalmannschaft von Usbekistan erzielte. Doch missglückte Aktionen im Spiel gegen Kolumbien lösten unter Experten erneut Diskussionen aus.

In der ESPN-Sendung "La Casa del Kun" erklärte Forlan, dass Cristiano Ronaldos statische Position für die gegnerischen Verteidiger sehr bequem sei. Nach Ansicht des ehemaligen uruguayischen Stürmers werden die Räume für andere kreative portugiesische Spieler geschlossen, da Cristiano Ronaldo lediglich im Strafraum auf den Ball wartet.

Taktische Probleme und der "Trichter" im Angriff

"Ich spreche als Stürmer. Cristiano Ronaldo agiert derzeit nur als klassische Nummer Neun und bewegt sich nicht über das Feld, um den Ball zu suchen. Das erschwert das Spiel Portugals. Beide Innenverteidiger bleiben bei ihm, wodurch die freien Räume verschwinden", sagte Diego Forlan in einem Interview mit Goal.com.

Forlan ist der Meinung, dass Cristiano Ronaldo seinen Spielstil ändern muss, um das Potenzial talentierter Spieler wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva und Rafael Leao voll auszuschöpfen. Andernfalls werden die portugiesischen Angriffe zu einem "Trichter", der sich an einem Punkt konzentriert und für die Gegner leicht vorhersehbar wird.

"Wenn er sich etwas mehr zu den Flügeln bewegt, öffnen sich Gassen für andere Mitspieler, um ins Zentrum zu ziehen. Das ist kein Problem, man muss es ihm nur erklären. Man muss sagen: 'Beweg dich, geh da raus, hilf dem Team'", fügte der Goldene Ball-Gewinner der Weltmeisterschaft 2010 hinzu.

Die Entscheidung für Roberto Martinez vor den Playoffs

Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez steht vor der Play-off-Phase unter großem Druck. Das Team trifft im Achtelfinale auf Kroatien. Obwohl Cristiano Ronaldo immer noch die Fähigkeit besitzt, Tore zu erzielen, könnte seine Passivität in einem Spiel gegen starke Gegner das Team teuer zu stehen kommen.

Auch für usbekische Fußballfans ist dieses Thema interessant, da Cristiano Ronaldo in der Gruppenphase einen Doppelpack gegen unsere Nationalmannschaft erzielte. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Gegner auf hohem Niveau diesen Mangel ausnutzen werden.

Ob der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner in den letzten Jahren seiner Karriere bereit ist, seine Spielphilosophie zu ändern, werden die kommenden entscheidenden Spiele zeigen. Wenn Portugal den Titel gewinnen will, ist es klar, dass mehr Aktivität von seinem größten Spieler gefordert wird.