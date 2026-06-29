Tausende Paare heiraten an einem schönen Datum in Kasachstan

·63·Welt
Tausende Paare heiraten an einem schönen Datum in Kasachstan

Das Datum 26.06.2026 weckte in Kasachstan großes Interesse als ein besonderes und einprägsames Datum. Die Zahl der Paare, die an diesem Tag heiraten wollten, stieg sprunghaft an, und landesweit wurden über 4.000 Eheschließungen beantragt.

Die meisten Anträge gingen aus Almaty ein (830), während in der Hauptstadt Astana 740 Paare genau dieses Datum wählten.

In den sozialen Netzwerken verbreiten sich weithin Aufnahmen von Hochzeitszeremonien, die an diesem Tag stattfanden. Nutzer bezeichnen das schöne Datum als unvergesslichen Beginn des Familienlebens und gratulieren den frisch Vermählten mit Wünschen für Glück und Harmonie.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mann tötet sechs Kinder und begeht in Turkmenistan SuizidMann tötet sechs Kinder und begeht in Turkmenistan SuizidHeute, 17:48Weltmeisterschaft-Magie: Afrikanischer Zauberer soll Harry Kane verhext habenWeltmeisterschaft-Magie: Afrikanischer Zauberer soll Harry Kane verhext habenHeute, 14:36Pakistan führt Luftangriffe auf Afghanistan durch: Lage eskaliertPakistan führt Luftangriffe auf Afghanistan durch: Lage eskaliertHeute, 14:29Hubschrauberabsturz in Saudi-Arabien: 14 ToteHubschrauberabsturz in Saudi-Arabien: 14 ToteHeute, 14:27Neuer Grenzangriff: Pakistan und Taliban beschuldigen sich gegenseitigNeuer Grenzangriff: Pakistan und Taliban beschuldigen sich gegenseitigHeute, 14:11Warum lässt das berühmte Dorf jeden Sonntag keine Touristen herein?Warum lässt das berühmte Dorf jeden Sonntag keine Touristen herein?Heute, 14:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet