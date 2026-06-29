Tausende Paare heiraten an einem schönen Datum in Kasachstan

Das Datum 26.06.2026 weckte in Kasachstan großes Interesse als ein besonderes und einprägsames Datum. Die Zahl der Paare, die an diesem Tag heiraten wollten, stieg sprunghaft an, und landesweit wurden über 4.000 Eheschließungen beantragt.

Die meisten Anträge gingen aus Almaty ein (830), während in der Hauptstadt Astana 740 Paare genau dieses Datum wählten.

In den sozialen Netzwerken verbreiten sich weithin Aufnahmen von Hochzeitszeremonien, die an diesem Tag stattfanden. Nutzer bezeichnen das schöne Datum als unvergesslichen Beginn des Familienlebens und gratulieren den frisch Vermählten mit Wünschen für Glück und Harmonie.