Russischer Trainer spricht offen über Uzbekistans Hauptproblem

Die erfolglose Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der WM 2026 wird auch in Russland diskutiert. Trainer Igor Kolivanov betonte, dass es dem Team an Erfahrung und Zusammenhalt fehlte, und kritisierte zudem den Einsatz einiger Spieler.

Seiner Meinung nach war bereits die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ein großer Erfolg für Uzbekistan. Um jedoch auf WM-Niveau konkurrenzfähig zu sein, fehlten dem Team die Abstimmung und die nötige Erfahrung.

«Es gibt nichts zu bewerten»

Kolivanov sagte, dass es nicht richtig sei, den WM-Auftritt Uzbekistans nur an den Ergebnissen zu messen.

«Dass sie die Endrunde erreicht haben, ist bereits ein großer Erfolg. Natürlich fehlte es an Erfahrung», so der Experte.

Gleichzeitig betonte er, dass die Nationalmannschaft auf dem Platz disziplinierter und geschlossener hätte agieren können.

Mangelnder Zusammenhalt in Uzbekistan

Der russische Trainer verglich Uzbekistan mit der Nationalmannschaft von Kap Verde.

Seiner Ansicht nach kämpften die Spieler von Kap Verde bis zum Ende, hielten die Verteidigungslinie stabil und erfüllten die Vorgaben des Trainers.

Uzbekistan hingegen wirkte auf dem Platz zerfahren.

«Uzbekistan wirkte nicht wie eine geschlossene Mannschaft. Deshalb wurden so viele Gegentore kassiert», sagte Kolivanov.

Worte zu Shomurodov und Husanov

Kolivanov merkte zudem an, dass die Mehrheit der usbekischen Spieler nicht in großen europäischen Vereinen aktiv ist.

Eldor Shomurodov nannte er als Ausnahme, da der Stürmer in der italienischen und russischen Liga gespielt hat.

Zudem äußerte er sich zu Manchester City-Verteidiger Abdukodir Husanov.

«Husanov ist vorhanden, aber auch er hat in diesem Turnier schwere Fehler gemacht», sagte der Experte.

Drei Spiele — drei Niederlagen

Unter der Leitung von Fabio Cannavaro verspielte Uzbekistan in der Gruppenphase jede Chance.

Spiel Ergebnis Uzbekistan — Kolumbien 1:3 Portugal — Uzbekistan 5:0 DR Kongo — Uzbekistan 3:1

Unsere Nationalmannschaft erzielte in drei Spielen zwei Tore und kassierte 11 Gegentreffer.

«Sie haben es versucht, aber es hat nicht gereicht»

Kolivanov leugnete nicht, dass die usbekischen Spieler Einsatz gezeigt haben. Er bewertete das allgemeine Niveau des Teams jedoch als durchschnittlich.

«Sie haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Solche Dinge passieren im Fußball», sagte er.

Laut dem Trainer waren die Hauptmängel bei der WM folgende:

Mangel an internationaler Erfahrung;

Unorganisiertheit in der Defensive;

Fehlender Teamzusammenhalt;

Unvollständige Umsetzung der Traineranweisungen;

Individuelle Fehler in entscheidenden Situationen.

Wird die erste WM eine Lehre für die Zukunft sein?

Uzbekistan nahm zum ersten Mal in seiner Geschichte an einer Weltmeisterschaft teil. Auch wenn das Ergebnis nicht den Erwartungen entsprach, könnte die gewonnene Erfahrung für die Zukunft von großer Bedeutung sein.

Nun steht die Nationalmannschaft vor der Aufgabe, die WM-Fehler zu analysieren, die defensive Ordnung zu verbessern und die Anzahl der Spieler auf hohem Niveau zu erhöhen.

Glauben Sie, dass das größte Problem Uzbekistans bei der WM der Mangel an Erfahrung oder das fehlende Zusammenspiel war? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.