Naoya Inoue trifft auf den ungeschlagenen Jesse Rodriguez

Einer der größten Stars des Profiboxens, der unangefochtene Weltmeister im Superbantamgewicht Naoya Inoue hat offiziell seinen nächsten Gegner bekannt gegeben. Der japanische Superstar wird gegen den ungeschlagenen US-Amerikaner und aktuellen WBA-Super-Champion Jesse Rodriguez in den Ring steigen.

In Südkorea betonte Inoue in einem Interview während eines Boxabends (bei dem er den Kampf seines Clubkollegen und Sparringspartners Taku Kuwahara besuchte), dass er bereits mit der Vorbereitung auf diesen Kampf begonnen habe. Dieser historische Mega-Fight ist für März 2027 geplant.

Zwei ungeschlagene Champions im Ring: Zahlen und Klasse

Dieses Duell gilt als absoluter Höhepunkt des modernen Boxsports, da beide Kämpfer in ihrer bisherigen Karriere noch nie besiegt wurden:

Jesse Rodriguez (24-0, 17 KO): Der US-amerikanische Boxer, der Anfang nächsten Jahres 27 Jahre alt wird, hat bereits in drei Gewichtsklassen (von 50,8 kg bis 53,5 kg) Weltmeistertitel gewonnen und alle seine 24 Kämpfe siegreich bestritten;

Naoya Inoue (33-0, 27 KO): Der 33-jährige Japaner mit dem Spitznamen „The Monster“ hat in fünf verschiedenen Gewichtsklassen (von 49 kg bis 55,3 kg) Weltmeistertitel errungen.

Einzigartige historische Leistung: Ein Status, den nur Crawford und Usyk teilen

Naoya Inoues Status im modernen Boxsport reiht ihn unter die größten Kämpfer aller Zeiten ein:

Unangefochtener Champion in zwei Gewichtsklassen: Er ist einer der wenigen Athleten, die in der Ära der vier großen Verbände (WBC, WBA, IBF, WBO) in zwei verschiedenen Gewichtsklassen unangefochtener Weltmeister wurden;

Das Elite-Trio: In der Geschichte des modernen Boxsports haben nur drei Legenden diesen unglaublichen Erfolg erzielt — Terence Crawford, Oleksandr Usyk sowie Naoya Inoue.

Das für das Frühjahr 2027 erwartete Aufeinandertreffen zweier unbesiegter K.o.-Könige verspricht nicht nur der Kampf des Jahres, sondern eine der spannendsten Begegnungen der letzten Jahre zu werden.