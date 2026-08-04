Zwei Usbeken an der Spitze der WBA-Rangliste: Ein neuer Name kommt hinzu

Usbekistans Profiboxen stärkt seine Position auf der Weltbühne weiter. In der aktualisierten WBA-Rangliste für Juli sind neun Vertreter des Landes vertreten.

Bektemir Melikuziev und Muhammad Schechow bleiben in ihren Gewichtsklassen die Nummer-eins-Herausforderer. Ruslan Abdullaev schaffte erstmals in seiner Profikarriere den Sprung in die offizielle Top-15-Rangliste der WBA.

Zwei Usbeken in einer Gewichtsklasse unter den Top drei

Die bemerkenswerteste Situation gibt es im Superbantamgewicht. Muhammad Schechow behauptete den ersten Rang, während der ehemalige Weltmeister Murodjon Achmadalijew auf Platz drei liegt.

Der WBA-Superchampion-Gürtel in dieser Gewichtsklasse gehört dem Japaner Naoya Inoue. Damit befinden sich gleichzeitig zwei usbekische Boxer unter den Top drei dieser Gewichtsklasse.

Schechow rückte im Mai auf Platz eins vor, nachdem er Yeru Betancourt in einem zwölf Runden langen Ausscheidungskampf nach Punkten besiegt hatte. Auch in der Juli-Rangliste blieb er der führende Herausforderer.

Der erste Rang bedeutet jedoch nicht, dass sofort ein Titelkampf angesetzt wird. Das WBA-Championship Committee muss zunächst eine gesonderte Entscheidung über eine Pflichtverteidigung treffen und den Parteien eine Frist für Verhandlungen setzen.

Melikuzievs Status ist noch eindeutiger

Bektemir Melikuziev blieb im Supermittelgewicht auf Platz eins. In der offiziellen WBA-Rangliste steht neben seinem Namen die Bezeichnung OC — Official Challenger, also der Status des offiziellen Herausforderers.

Dieser Status ist bedeutender als lediglich der erste Rang. Er zeigt, dass Melikuziev der wichtigste Kandidat für einen Titelkampf ist.

WBA-Weltmeister im Supermittelgewicht ist der Mexikaner Jaime Munguia. Im Mai 2026 gewann er den Gürtel durch einen Punktsieg gegen Jose Armando Resendiz.

Damit ist ein Titelkampf gegen Munguia das wahrscheinlichste große Ziel für Melikuziev. Zu Datum, Austragungsort und Stand der Verhandlungen gibt es bislang jedoch keine offizielle Mitteilung.

Ruslan Abdullaev schafft den Sprung in die Top 15

Eine der wichtigsten Neuerungen der Juli-Rangliste betrifft Ruslan Abdullaev. Im Halbweltergewicht belegte er Platz 13 und schaffte erstmals den Sprung in die offizielle Top 15 der WBA.

Abdullaev hatte in der erweiterten internen Rangliste im Juni auf Platz 16 gestanden. Daher sollte sein aktuelles Ergebnis nicht als erstmalige Bewertung bezeichnet werden, sondern vielmehr als erstmaliger Einzug in die offizielle Top 15 bezeichnet werden.

Dass er dieses Ergebnis so früh in seiner Profikarriere erreicht hat, ist besonders bemerkenswert. Laut WBA weist Abdullaevs offizieller Rekord vier Siege und keine Niederlage auf, darunter zwei K.-o.-Siege.

Weltmeister in dieser Gewichtsklasse ist der US-Amerikaner Gary Antuanne Russell. Abdullaev befindet sich noch nicht in einer titelkampfnahen Position, doch jeder Sieg in den Top 15 kann ihn in der Rangliste weiter nach oben bringen.

Usbekische Vollständige Rangliste der Boxer

In der offiziellen WBA-Rangliste für Juli belegten die usbekischen Boxer folgende Plätze:

Boxer Gewichtsklasse Rang Bektemir Melikuziev Supermittelgewicht 1 Muhammad Schechow Superbantamgewicht 1 Murodjon Achmadalijew Superbantamgewicht 3 Hasanboy Dusmatov Fliegengewicht 6 Israel Madrimov Superweltergewicht 7 Otabek Cholmatow Federgewicht 8 Schachram Gijasow Weltergewicht 8 Sirochbek Ismoilov Leichtgewicht 13 Ruslan Abdullaev Halbweltergewicht 13

In der offiziellen Liste wird Sirochbek Ismoilovs Name in abgekürzter Form als Siro Choi angegeben. Er belegt Platz 13 im Leichtgewicht, dessen Meisterschaftsgürtel derzeit vakant ist.

Dusmatov bleibt konstant in der Rangliste

Hasanboy Dusmatov behauptete den sechsten Platz in der WBA-Rangliste. In der offiziellen Liste wird er nicht im Minifliegengewicht, sondern im Fliegengewicht — Flyweight geführt. WBA-Weltmeister in dieser Gewichtsklasse ist Ricardo Rafael Sandoval.

Dusmatov hält diese Position seit Beginn des Jahres 2026 konstant. Ein Sieg gegen einen hochplatzierten Gegner oder ein WBA-Ausscheidungskampf könnte ihn nun näher an einen Titelkampf bringen.

Cholmatow und Gijasow in den Top 10

Otabek Cholmatow behauptete im Federgewicht den achten Platz. Weltmeister in dieser Gewichtsklasse ist der US-Amerikaner Brandon Figueroa, der Nick Ball im Februar 2026 in der zwölften Runde stoppte und den WBA-Gürtel gewann.

Auch Schachram Gijasow blieb im Weltergewicht auf Platz acht. Der WBA-Superchampion-Gürtel in dieser Gewichtsklasse gehört Rolando Romero, während Jack Catterall den regulären Weltmeistertitel hält.

Da sich beide Boxer in den Top 10 befinden, könnten sie sich mit einem oder zwei wichtigen Siegen einem Ausscheidungskampf nähern. Die Wahl des Gegners und der Status des Kampfes werden dabei jedoch entscheidend sein.

Madrimov bleibt auf Platz sieben

Im Superweltergewicht behauptete Israel Madrimov den siebten Platz. WBA-Weltmeister der Gewichtsklasse ist Jaron Ennis.

Madrimov verfügt über mehr Erfahrung als andere Herausforderer in der Rangliste, da er bereits WBA-Weltmeister war und gegen Elitegegner geboxt hat.

Für eine Rückkehr in die höheren Ränge benötigt er jedoch einen Sieg gegen einen hochplatzierten Gegner im Superweltergewicht.

Zwei von neun Boxern sind einem Titelkampf sehr nahe

Die neue Rangliste zeigt, dass sich im usbekischen Profiboxen nicht nur einzelne Stars, sondern in verschiedenen Gewichtsklassen auch eine konkurrenzfähige Boxergeneration entwickelt hat.

Derzeit gilt:

zwei Boxer stehen auf Platz eins;

ein weiterer Boxer befindet sich unter den Top drei;

vier Vertreter sind in den Top 10;

zwei junge Boxer befinden sich in den Top 15.

Die größte Aufmerksamkeit gilt Bektemir Melikuziev und Muhammad Schechow. Melikuziev besitzt den Status des offiziellen Herausforderers, während Schechow die Rangliste in der Gewichtsklasse anführt, in der Naoya Inoue Weltmeister ist.

Ruslan Abdullaevs Einzug in die Top 15 zeigt, dass die Zahl der Usbeken in dieser Rangliste in den kommenden Jahren weiter wachsen könnte.

Wer wird eurer Meinung nach der erste usbekische Boxer sein, der in den nächsten WBA-Titelkampf steigt — Melikuziev oder Schechow? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!