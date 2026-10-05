3,5-Meter-Hai in Südkorea in Kanal gefangen (Video)

SüdkoreaIm Nordhafen der Stadt Busan geriet ein 3,5 Meter langer Hai in eine ungewöhnliche Lage. Er schwamm am 18. September in einen künstlichen Kanal in der Nähe des Hafens und konnte trotz mehrfacher Versuche, das offene Meer zu erreichen, den Kanal nicht vollständig verlassen. Dies berichtete Associated Press.

Experten vermuten aufgrund des Aussehens und der Größe, dass es sich um einen Mako-Hai handeln könnte. Es wird angenommen, dass er auf der Suche nach Nahrung in den Kanal geschwommen ist.

Zunächst versuchten die Behörden, den Hai mit Hilfe von Booten und durch die Steuerung der Wasserströmung in Richtung offenes Meer zu treiben. Er wich den Booten jedoch aus und blieb im Kanal. Später wurde versucht, ihn mit einem speziellen, 50 Meter langen und 6,8 Meter hohen Netz in Richtung Meer zu leiten.

Doch auch der zweite Versuch war nicht vollständig erfolgreich. Da sich das Netz am Boden des Kanals verfing und der Hai sich nicht bewegen wollte, wurde die Operation abgebrochen. Am 3. Oktober wurde bekannt, dass der Hai erneut in den Kanal zurückgekehrt war.

Der ungewöhnliche Vorfall stieß bei den Bewohnern von Busan und Touristen auf großes Interesse. Bis zum 3. Oktober sollen mehr als 700.000 Menschen zum Hafengebiet gekommen sein, um den Hai zu sehen.

Derzeit suchen die Behörden nach Wegen, den Hai sicher zurück ins offene Meer zu bringen. Experten hoffen, dass er den Kanal durch natürliche Veränderungen des Wasserstandes und der Strömung von selbst wieder verlassen wird.