Naoya Inoue enthüllt sein letztes großes Karriereziel

Der unangefochtene Weltmeister Naoya Inoue hat eine wichtige Erklärung zur nächsten Phase seiner Karriere abgegeben. Der japanische Boxer signalisierte seine Bereitschaft, eine neue und ernsthafte Herausforderung anzunehmen, anstatt in seiner aktuellen Gewichtsklasse zu bleiben.

Inoues Plan hängt von einem Gegner ab. Falls er keinen Kampf gegen den mit Spannung erwarteten Jesse Rodriguez bekommen kann, wird er sich möglicherweise nicht nur auf die Verteidigung seiner WM-Gürtel beschränken.

Die Tür zu einer neuen Gewichtsklasse steht für Inoue offen

Inoue betonte, dass sich seine aktuelle Position nicht geändert habe. Sollte jedoch kein potenzieller Kampf gegen Jesse Rodriguez zustande kommen, zieht er ernsthaft einen Aufstieg in eine höhere Gewichtsklasse in Betracht.

„Eigentlich hat sich meine Position nicht geändert. Wenn kein Kampf gegen Jesse Rodriguez organisiert werden kann, werde ich über einen Wechsel ins Federgewicht nachdenken“, sagte Inoue.

Diese Aussage bedeutet, dass ein neues Kapitel in der Karriere des japanischen Stars aufgeschlagen werden könnte.

„Sichere Kämpfe“ interessieren Inoue nicht

Inoue weiß genau, dass er sich einer entscheidenden Phase seiner Karriere nähert. Deshalb möchte er seine verbleibenden zwei bis drei Jahre nicht damit verbringen, bei der Wahl seiner Gegner vorsichtig zu sein.

„Ich möchte die letzten zwei oder drei Jahre meiner Karriere nicht mit sicheren ‚Spielen‘ verbringen. Ich möchte in eine schwerere Gewichtsklasse aufsteigen und mich einer neuen Herausforderung stellen“, zitierte The Ring den japanischen Boxer.

Für Inoue ist dies nicht nur ein einfacher Gewichtswechsel. Der japanische Champion strebt danach, sich erneut auf höchstem Niveau zu beweisen.

Warum ist der Kampf gegen Rodriguez wichtig?

Der Name Jesse Rodriguez hat in Inoues Zukunftsplänen einen besonderen Stellenwert. Sollte dieses Duell zustande kommen, hätte der japanische Boxer die Möglichkeit, in seiner aktuellen Gewichtsklasse zu bleiben.

Andernfalls eröffnet sich ihm eine weitere Option:

Aufstieg in eine höhere Gewichtsklasse;

Konfrontation mit neuen Gegnern;

Test seines Champion-Status in einer weiteren Gewichtsklasse;

die letzten Jahre seiner Karriere hochkarätigen Kämpfen widmen.

In dieser Hinsicht könnte das Schicksal des Kampfes gegen Rodriguez die zukünftige Richtung von Inoues Karriere bestimmen.

Wie endete Inoues letzter Kampf?

Naoya Inoue bestritt seinen letzten Kampf gegen Junto Nakatani. In dem mit Spannung erwarteten Duell maßen zwei bekannte japanische Boxer ihre Kräfte im Ring.

Am Ende des Kampfes siegte Inoue nach Punkten durch eine Entscheidung der Punktrichter.

Dieses Ergebnis unterstrich erneut seinen Wunsch, weiterhin auf höchstem Niveau anzutreten.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Wohin wird Inoue aufsteigen?

Der unangefochtene Weltmeister hat zwei mögliche Wege: das erwartete Duell mit Jesse Rodriguez zu organisieren oder in eine höhere Gewichtsklasse aufzusteigen, um eine neue Herausforderung anzunehmen.

Das von Inoue selbst gesendete Signal ist klar: Er möchte den Rest seiner Karriere nicht mit einfachen Gegnern verbringen.

Sollte der Kampf gegen Rodriguez also nicht zustande kommen, wird das nächste große Ziel für Naoya Inoue sein, sich in einer höheren Gewichtsklasse zu beweisen. Dies könnte eine der ernsthaftesten und interessantesten neuen Phasen seiner Profikarriere werden.