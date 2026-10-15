Brann – Lincoln Red Imps: Aufstellungen und Liveticker

·9·Sport
Brann – Lincoln Red Imps: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung zwischen Brann und Lincoln Red Imps im Rahmen der Conference League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Brann Startelf: 12. Nilsen S., 9. Castro N., 19. Gudmundsson E., 10. Ingason K. M., 21. Kasanvirjo N., 3. Knudsen F. (Kapitän), 22. Magnusson S., 23. Pedersen T., 17. Soltvedt Y., 18. Sorensen Y., 25. Vassberg N.

Brann Ersatzbank: 2. Kornik L., 20. Dragsnes V., 1. Dyngeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 29. Holm N., 39. Legreid Y., 15. Torsvik Y., 41. Wilhelmsen A.

Brann Cheftrainer: Horneland E.

Lincoln Red Imps Startelf: 13. Hankins J., 5. Cardozo T., 66. Ersteling Y., 18. Garcia T., 9. Gomez K., 23. Jo, 8. Mandi, 21. Nano, 11. Romero Morillo A., 3. Routjens K., 22. Torrilla G. (Kapitän).

Lincoln Red Imps Ersatzbank: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 19. Flalhi Idrissi Y., 27. Hamm M., 2. Jolley E., 6. Lopez B., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 44. Toledano M.

Lincoln Red Imps Cheftrainer: Pavon.

BrannLincoln Red ImpsConference LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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