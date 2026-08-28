Ein weiterer Usbeke auf der europäischen Bühne: Behruz Karimov nimmt an der Conference League teil!

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Ein weiterer Usbeke auf der europäischen Bühne: Behruz Karimov nimmt an der Conference League teil!

Die Qualifikationsrunden für die UEFA Conference League, den drittwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb, sind abgeschlossen. In der Hauptphase des Wettbewerbs werden insgesamt 36 Mannschaften im neuen Ligamodus um den Titel kämpfen.

Die offizielle Auslosung für die Ligaphase findet heute statt, am 28. August um 17:00 Uhr Taschkenter Zeit, wobei die 6 Gegner für jeden Verein offiziell ermittelt werden.

Lugano und Behruz Karimov auf der europäischen Bühne

Für usbekische Fußballfans ist die diesjährige Conference League von besonderem Interesse. Unser talentierter Verteidiger Behruz Karimov vertritt den Schweizer Verein Lugano, der sich erfolgreich durch die Qualifikationsrunden gekämpft hat, um die Hauptphase zu erreichen.

Unser Landsmann wird nun die Gelegenheit haben, sein Können in Duellen gegen namhafte europäische Vereine unter Beweis zu stellen.

Die vollständige Zusammensetzung der 6 Töpfe vor der Auslosung:

Topf 1:

  • Atalanta (Italien), Braga (Portugal), Ajax (Niederlande), Freiburg (Deutschland), Monaco (Frankreich), Kopenhagen (Dänemark).

Topf 2:

  • Midtjylland (Dänemark), Crvena Zvezda (Serbien), Gent (Belgien), Panathinaikos (Griechenland), Pafos (Zypern), Brighton (England).

Topf 3:

  • Lugano (Schweiz), Getafe (Spanien), KuPS (Finnland), Twente (Niederlande), Borac Banja Luka (Bosnien und Herzegowina), Sint-Truiden (Belgien).

Topf 4:

  • Lincoln Red Imps (Gibraltar), Brann (Norwegen), Hearts (Schottland), Kairat (Kasachstan), Trabzonspor (Türkei), Universitatea (Rumänien).

Topf 5:

  • Riga (Lettland), Hajduk (Kroatien), Jablonec (Tschechien), AGF (Dänemark), Nordsjælland (Dänemark), Inter Club d'Escaldes (Andorra).

Topf 6:

  • Thun (Schweiz), ZSKA Sofia (Bulgarien), Kauno Zalgiris (Litauen), Mjällby (Schweden), Iberia 1999 (Georgien), Egnatia (Albanien).

Duell der Giganten: Ajax, Atalanta und Brighton

In Topf 1 der Conference League befinden sich erfahrene europäische Giganten wie Atalanta aus Italien, Ajax aus den Niederlanden und Monaco aus Frankreich.

Darüber hinaus deutet die Präsenz des Premier-League-Vertreters Brighton in Topf 2 und des spanischen La-Liga-Teams Getafe darauf hin, dass der Wettbewerb hart umkämpft sein wird.

Gemäß den Ergebnissen der Auslosung, die heute um 17:00 Uhr beginnt, erhält jede Mannschaft (einschließlich Lugano mit Behruz Karimov) einen Gegner aus jedem Topf (insgesamt 6 Spiele — 3 zu Hause, 3 auswärts).

Behruz KarimovLuganoUEFA Conference LeagueUsbekischer FußballEuropäischer Fußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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