Lincoln Red Imps – Twente: Aufstellungen und Liveticker

67 Es gibt einen Wechsel. Kike Gomez verlässt den Platz und Juan Manuel Pavon Manu (Lincoln Red Imps) gibt die letzten taktischen Anweisungen.

67 Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel für einen Wechsel: Álvaro Romero Morillo geht vom Platz, für ihn kommt Toni García (Lincoln Red Imps).

65 Auswechslung. Younes Taha verlässt den Platz und wird durch Kristian Hlynsson (Twente) ersetzt.

65 John van den Brom bringt frische Kräfte, Sondre Ørjasæter (Twente) kommt für Marko Pjaca in die Partie.

65 Tolle Pässe und Aktionen der Twente-Spieler, sie kombinieren mit kurzen Pässen, um einen neuen Angriff aufzubauen.

62 Die Anzahl der Torschüsse beider Teams steht aktuell bei 3:18.

59 Matteo Marcenaro hat seine Entscheidung nach VAR-Überprüfung nicht geändert. Kein Foul, das Tor zählt!

58 Auswechslung. Younes Taha verlässt den Platz und für ihn kommt Kristian Hlynsson (Twente).

58 John van den Brom entscheidet sich für frische Kräfte, Sondre Ørjasæter (Twente) kommt für Marko Pjaca ins Spiel.

58 Die Twente-Spieler brachen ihren Jubel ab, da Schiedsrichter Matteo Marcenaro das VAR-Zeichen gab, höchstwahrscheinlich um eine Abseitsstellung zu Beginn des Angriffs zu überprüfen.

57 Spielstand 1:3! Bart van Rooij bedient Thomas van den Belt (Twente) im Strafraum, der völlig unbedrängt zum Ball ins untere rechte Eck einschiebt.

53 Twente kontrolliert den Ball und zeigt derzeit Pässe im Tiki-Taka-Stil.

52 Matteo Marcenaro pfeift wegen eines harten Fouls von Ramiz Zerrouki (Twente) im Zweikampf um den Ball. Lincoln Red Imps führt den Freistoß aus.

51 Marko Pjaca (Twente) zog Richtung Tor, aber der Verteidiger war rechtzeitig zurück und nahm ihm den Ball ab.

51 Mandi (Lincoln Red Imps) versuchte den Ball durch die Abwehrreihe zu stecken, fand aber keinen Mitspieler.

48 Twente führte die Ecke schnell mit einem kurzen Pass aus.

47 Daan Rots (Twente) zieht wuchtig aus der Distanz ab, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt. Der Ball geht ins Aus und Twente bekommt eine Ecke.

47 Die Twente-Spieler kontrollieren den Ball und spielen sich kurze Pässe zu. Sie warten darauf, dass sich Lücken in der Abwehr öffnen.

46 Der Schiedsrichter pfeift, und Matteo Marcenaro gibt den Anpfiff zur zweiten Halbzeit.

45+3 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45+2 Alejandro Mula (Lincoln Red Imps) fand keine Mitspieler im Strafraum, seine Flanke war zu stark und ging am langen Pfosten vorbei.

45 2 Minuten Nachspielzeit.

43 Was hat sich Younes Taha (Twente) dabei nur gedacht? Er wird für diese Aktion bestraft werden. Der Schiedsrichter zeigte ihm die Gelbe Karte.

43 Thomas van den Belt (Twente) begeht ein Foul an einem Gegenspieler, und Matteo Marcenaro pfeift. Lincoln Red Imps erhält einen Freistoß.

41 Twente hält den Ball, um das Spielgeschehen zu kontrollieren.

38 Nano (Lincoln Red Imps) bekommt den Ball im freien Raum und zieht aus der Distanz ab, der Ball wird abgefälscht und schlägt im Tor ein, während Torhüter Joël Drommel machtlos bleibt. 1:2.

38 Dieser Freistoß von außerhalb des Strafraums ist sehr gefährlich, und die Distanz ist wirklich ideal. Mal sehen, was sich Nano (Lincoln Red Imps) einfallen lässt.

37 Ruud Nijstad (Twente) brachte seinen Gegenspieler zu Fall und sah Gelb vom Schiedsrichter.

35 Thomas van den Belt (Twente) kontrolliert den Ball nahe der Strafraumgrenze und zieht präzise ab, aber das Leder geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ist im Aus, und der Torhüter von Lincoln Red Imps führt den Abstoß aus.

33 Daan Rots (Twente) flankt in den Strafraum, findet aber keinen Mitspieler. Ungenaues Zuspiel. Der Ball geht ins Toraus, und der Torhüter von Lincoln Red Imps führt den Abstoß aus.

30 Wout Weghorst (Twente) schaut kurz vor der Strafraumgrenze auf und zieht stramm ab, aber der Ball geht über die Latte. Der Ball geht ins Toraus, Abstoß für Lincoln Red Imps.

27 Schiedsrichter Matteo Marcenaro zeigte nach VAR-Überprüfung auf den Anstoßpunkt und gab das Tor. Die Twente-Spieler jubeln.

26 Es schien beim Spielaufbau eine Abseitsposition vorzuliegen, und Schiedsrichter Matteo Marcenaro möchte die Szene mithilfe des VAR überprüfen.

24 Tor! Wout Weghorst (Twente) bekommt den Ball im Strafraum und trifft präzise in die Tormitte. Der Spielstand ist 0:2.

24 Der Linienrichter hob die Fahne und der Schiedsrichter pfiff. Wout Weghorst (Twente) traf ins Tor, aber das Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben.

23 Wout Weghorst (Twente) nimmt einen kurzen Pass von Bart van Rooij im Strafraum an, aber sein Schuss geht weit am linken Pfosten vorbei. Der Ball geht ins Toraus, Abstoß für Lincoln Red Imps.

22 21:79 – das aktuelle Ballbesitzverhältnis.

19 Tor! Nach einem herrlichen Zuspiel von Wout Weghorst nimmt Thomas van den Belt (Twente) den Ball im Strafraum an und schiebt ihn eiskalt unten links ein. 0:1.

18 Younes Taha (Twente) führt den Eckstoß aus, aber ein Verteidiger fängt den Ball ab.

17 Thomas van den Belt (Twente) dringt in den Strafraum ein, lässt einen Verteidiger stehen und schießt, aber der Ball geht über die Latte. Der Ball verlässt das Spielfeld und Lincoln Red Imps führt einen Abstoß aus.

14 Ramiz Zerrouki (Twente) führt eine sehr wuchtige Ecke aus, und keiner seiner Mitspieler kommt mit dem Kopf an den Ball. Der Ball geht ins Aus, und der Torhüter von Lincoln Red Imps führt den Abstoß aus.

14 Ramiz Zerrouki (Twente) führt den Eckstoß aus, aber die gegnerische Abwehr passt auf und klärt die Situation.

14 Thomas van den Belt (Twente) konnte den Ball nicht in den Strafraum flanken, sein Versuch wurde geblockt. Der Ball ging ins Aus. Twente führt einen Eckstoß aus.

12 Mandee (Lincoln Red Imps) kann weiterspielen.

11 Das Spiel ist vorübergehend unterbrochen, Mandi (Lincoln Red Imps) hat sich verletzt und die Ärzte müssen auf den Platz.

10 Die von Ramiz Zerrouki (Twente) ausgeführte Ecke brachte keine Gefahr. Die Abwehrspieler waren wachsam und klärten den Ball.

7 Daan Rots fand Marko Pjaca mit einem tollen Pass im Strafraum, aber er schoss über die Latte. Der Ball ging ins Aus, und Lincoln Red Imps führt einen Abstoß aus.

5 Die Flanke von Younes Taha (Twente) fand keinen Abnehmer und der Angriff verpuffte. Der Ball ging ins Aus, Lincoln Red Imps setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

4 Twente-Spieler kombinieren mit kurzen Pässen, um eine Schusschance zu kreieren.

3 Álvaro Romero Morillo (Lincoln Red Imps) begeht ein Foul, und Matteo Marcenaro pfeift das Spiel ab.

1 Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Spiel!

00:06 Die Spieler sind auf dem Platz und Twente stößt an.

00:06 Das heutige Spiel wird von Matteo Marcenaro geleitet.

00:06 Wir kennen nun die Startaufstellungen. Sie finden sie in den Spieldetails.