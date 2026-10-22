Kauno Žalgiris – Brann: Aufstellungen und Live-Ticker

80 Niklas Castro (Brann) versucht nach vorne zu kommen, aber ein Gegenspieler klärt den Ball.

78 Goldene Chance! Motiejus Burba (FC Kauno Zalgiris) nahm die Flanke im Strafraum an und schuf sich Raum zum Schuss. Er zielte ungenau und der Ball ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

77 Die Spieler von Kauno Zalgiris spielen sich den Ball mit kurzen Pässen zu.

75 Jonas Torsvik verlässt den Platz, für ihn kommt Tore Pedersen (Brann).

75 Eirik Horneland nimmt eine Auswechslung vor. Vetle Dragsnes kommt für Joakim Soltvedt ins Spiel (Brann).

74 Saevar Atli Magnusson (Brann) ging im Zweikampf viel zu hart zu Werke, und Pavle Ilic unterbrach das Spiel und gab Freistoß.

71 Der Schiedsrichter pfeift, da Eggert Gudmundsson (Brann) im Zweikampf zu hart einstieg.

71 Ein kartonwürdiges Foul von Eggert Gudmundsson (Brann), und Pavle Ilic zeigt völlig zu Recht Gelb.

70 Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) versuchte einen Gegenspieler auszuspielen, danach wurde der Ball geklärt.

69 Auswechslung. Christian Eriksen (Brann) bekommt das Signal vom Schiedsrichter und darf nun das Feld betreten, während Saevar Magnusson den Platz verlässt.

68 Das Foul von Eggert Gudmundsson (Brann) ist eine Karte wert, und Pavle Ilic zeigt völlig zu Recht Gelb.

67 Motejus Burba (FC Kauno Zalgiris) hat am Trikot eines Gegenspielers gezogen, und Pavle Ilic hat auf Foul entschieden.

66 Motiejus Burba (FK Kauno Zalgiris) steht im Abseits. Er hatte Platz hinter der Abwehr, ist aber zu früh gestartet.

64 Niklas Castro (Brann) bringt den Eckball in den Strafraum, aber die gegnerischen Verteidiger klären den Ball souverän.

63 Der Schiedsrichter gibt Zeit für den Wechsel. Motiejus Burba kommt für Fabien Ourega (Kauno Zalgiris) ins Spiel.

63 Niklas Castro (Brann) schießt von außerhalb des Strafraums aufs linke Eck, aber es ist ein schwacher Versuch und Tomas Svedkauskas fängt den Ball mühelos ab. Brann holt eine Ecke heraus. Den Gegnern droht die nächste Gefahr.

62 Gratas Sirgedas (Kauno Zalgiris FC) flankt in den Strafraum, aber Simen Nielsen kommt aus seinem Tor und fängt den Ball ab.

61 Saevar Magnusson (Brann) kommt im Strafraum an den freien Ball und zieht ab, aber das Leder geht knapp am linken Pfosten vorbei.

60 Leon Krekovic (FC Kauno Zalgiris) foult im Zweikampf. Schiedsrichter Pavle Ilic hat die Szene genau gesehen und pfeift ab.

59 Jonas Torsvik (Brann) begeht ein Foul, und Pavle Ilic pfeift das Vergehen ab.

57 Gratas Sirgedas (Kauno Zalgiris) findet im Strafraum Platz zum Schuss, setzt den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbei.

55 Niklas Castro (Brann) steht im Abseits.

54 Nosa Igiebor Edokpolor (FC Kauno Žalgiris) sieht Gelb für ein Foul.

52 Jakobungi Sørensen (Brann) versuchte es erneut mit einem Steckpass, aber die Abwehrspieler waren wachsam und fingen den Ball ab.

50 Der Eckstoß wurde ausgeführt, aber Brann konnte kein Kapital daraus schlagen, da der Verteidiger den Ball klärte.

50 Jonas Torsvik (Brann) flankt den Ball ins Zentrum, aber der Verteidiger ist wachsam und klärt die Gefahr. Der Ball geht ins Aus. Brann hat die Chance, nach einer Ecke ein Tor zu erzielen.

48 Gratas Sirgedas (FK Kauno Zalgiris) zieht ab, aber sein Versuch ist völlig verunglückt und geht weit am rechten Pfosten vorbei.

47 Gratas Sirgedas (FC Kauno Zalgiris) begeht ein Foul, und Pavle Ilic pfeift das Vergehen ab.

46 Željko Sopić hat zur Halbzeit gewechselt. Vykintas Slivka kam für Ivan Fiolić (FK Kauno Žalgiris).

46 Für Rokas Lekiatas (FK Kauno Zalgiris) ist das Spiel beendet. Aldair Hernandez kommt zur zweiten Halbzeit aufs Feld.

46 Zeljko Sopic hat beschlossen, in der Halbzeitpause zu wechseln. Leon Krekovic kam für Leo Ribeiro (FC Kauno Zalgiris) ins Spiel.

46 Schiedsrichter Pavle Ilić pfeift die zweite Halbzeit an.

45+3 Erste Halbzeit beendet.

45 2 Minuten Nachspielzeit.

44 Kauno Zalgiris gegen Brann. Stand: 1:3. Die Gesamtzahl der Torschüsse beträgt 4:12.

42 Pavle Ilić zeigt Fabien Ourega (Kauno Zalgiris) wegen eines Fouls die Gelbe Karte.

41 Joris Moutachy (FC Kauno Žalgiris) startete einen Alleingang, wurde aber von einem Gegenspieler gestoppt, sodass keine Gefahr entstand.

40 Noah Holm (Brann) nimmt den Ball nahe der Strafraumgrenze an und trifft mit einem Traumtor ins linke Eck, eine Meisterleistung!

38 Pavle Ilić pfeift ein Foul von Leo Ribeiro (Kauno Žalgiris) wegen übertriebener Aggressivität im Zweikampf.

37 Leo Ribeiro (Kauno Zalgiris FC) sah Gelb für ein grobes Foul.

36 Ivan Fiolić (FC Kauno Žalgiris) sah von Schiedsrichter Pavle Ilić die Gelbe Karte, nachdem er einen gegnerischen Spieler zu Boden gebracht hatte.

36 Pavle Ilić konnte das harte Foul von Noah Holm (Brann) nicht ungesühnt lassen und pfiff ab.

35 Kristian Mani Ingason (Brann) begeht ein Foul nach einem harten Einsteigen gegen den Gegner.

32 Niklas Castro (Brann) versuchte, den Ball ins Zentrum zu seinem Mitspieler zu passen, aber der gegnerische Verteidiger blockte den Ball ab und bereinigte die Situation.

32 Brann führt den Eckstoß kurz aus.

31 Joachim Soltvedt (Brann) zieht wuchtig ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball unter Einsatz seines Lebens ab. Der Ball geht ins Aus, es gibt Eckball. Brann hat nun die Chance, eine gefährliche Situation zu kreieren.

30 Fabien Ourega (FK Kauno Zalgiris) verschaffte sich etwas Platz und versuchte, den Ball in den Strafraum zu flanken. Ein Verteidiger stellte jedoch im entscheidenden Moment das Bein hin und klärte den Ball.

30 Brann hatte eine Chance nach einer Ecke, aber der Verteidiger klärte den Ball.

29 Niklas Castro (Brann) schlägt den Ball in den Strafraum, aber die Abwehr klärt. Der Schiedsrichter pfeift, Brann bekommt eine Ecke.

28 Flanke in den Strafraum, Jonas Torsvik (Brann) köpft aufs Tor, aber Tomas Švedkauskas pariert glänzend und verhindert das Gegentor.

27 Spiel: Kauno Zalgiris - Brann. Stand: 1-2. Ballbesitz – 28:72.

25 Joachim Soltvedt schlägt eine brillante Flanke in den Strafraum. Noah Holm (Brann) kommt an den Ball und köpft ihn aus kurzer Distanz neben den rechten Pfosten, Tomas Švedkauskas ist machtlos. Er hat seinen Riecher für Tore bewiesen – ein fantastischer Schuss. Spielstand 1:2.

22 Joachim Soltvedt (Brann) nimmt ein geniales Zuspiel an, verschafft sich an der Strafraumgrenze Platz, aber sein unpräziser Schuss geht weit über die Latte.

21 Joachim Soltvedt (Brann) steht im Abseits!

20 Brann scheint ins Spiel zu finden und hat die Kontrolle über den Ball übernommen. Sie warten auf den richtigen Moment, um neue AngriffsChancen zu kreieren.

18 Jonas Torsvik (Brann) nimmt ein hervorragendes Zuspiel an und vergibt eine Großchance, sein Schuss aus dem Strafraum geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

16 Ivan Fiolić (FK Kauno Žalgiris) flankt in den Strafraum, aber der Ball kommt zu nah an Torhüter Simen Nilsen heran, der ihn fängt.

14 Niklas Castro (Brann) schießt direkt von außerhalb des Strafraums flach aufs Torzentrum, aber Tomas Švedkauskas ist zur Stelle und fängt den Ball mühelos ab.

12 Leo Ribeiro (Kauno Zalgiris) bringt den Ball per Eckstoß in den Strafraum.

12 Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) agierte im Torraum sehr wachsam und beförderte den Ball auf ungewöhnliche Weise mit dem Körper hinter den Torhüter ins Netz. Er stellt auf 1:1.

11 Leo Ribeiro (Kauno Zalgiris) schlägt eine Flanke in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt die Situation. Der Ball geht ins Aus. Kauno Zalgiris bekommt einen Eckball.

9 Die Spieler von Kauno Zalgiris kontrollieren den Ball und spielen sich kurze Pässe zu. Sie warten darauf, dass sich Lücken in der Abwehr auftun.

7 Niklas Castro (Brann) umgibt Tomas Svedkauskas und schiebt den Elfmeter genau in die Mitte des Tors!

7 Niklas Castro (Brann) übernimmt die Verantwortung und legt den Ball bereits zurecht.

6 Die VAR-Entcheidung liegt vor. Ja, das ist ein Elfmeter!

5 Schiedsrichter Pavle Ilić zeigte das VAR-Zeichen an und ging zum Monitor, um auf einen Elfmeter zu überprüfen. Mal sehen, was passiert!

4 Anton Tolordava (FK Kauno Zalgiris) hat den Ball im Strafraum offenbar mit der Hand berührt, aber der Schiedsrichter stand nicht optimal. Mal sehen, wie er entscheidet.

3 Jakob Lungvig Sørensen (Brann) verschaffte sich Raum vor dem Tor und köpfte den Ball nach einem Freistoß. Sein präziser Kopfball schien ins untere linke Eck zu gehen, aber Tomas Švedkauskas parierte mit einer Glanzparade.

2 Pavle Ilić sieht die Situation genau und wertet ein Vergehen von Gratas Sirgėdas (FC Kauno Žalgiris) als Foul.

1 Die Spieler haben den Platz betreten und das Spiel steht kurz vor dem Anpfiff. Kauno Zalgiris führt den Anstoß aus.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

21:46 Die Spieler haben den Platz betreten und das Spiel steht kurz vor dem Anpfiff. Kauno Zalgiris stößt an.

21:45 Wir stellen den Schiedsrichter des heutigen Spiels vor: Es ist Pavle Ilić.

21:45 In den Spieldetails können Sie sich vor dem Anpfiff mit den Aufstellungen der Mannschaften vertraut machen.