Straßburg gegen PSG: Aufstellungen und Liveticker

57 PSG zeigt ein brillantes Teamspiel und kontrolliert den Ball mit vielen kurzen Pässen. Wenn sie eine Lücke in der Abwehr finden und ein Tor erzielen wollen, ist Geduld der Schlüssel.

55 Désiré Doué (PSG) zieht aus aussichtsreicher Position von der Strafraumgrenze ab, aber ein Verteidiger blockie den Ball mit vollem Einsatz.

55 Vitinha (PSG) flankt in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr klärt die Situation.

54 Auswechslung. Dro Fernandez hat alles gegeben, für ihn kommt Désiré Doué (PSG) ins Spiel.

54 Luis Enrique entscheidet sich für einen Wechsel. Vitinha kommt für Lucas Beraldo ins Spiel (PSG).

53 Auswechslung. Nuno Mendes (PSG) kommt für Lucas Digne ins Spiel.

50 Hessime Yassine (Strasbourg) steht im Abseits und der Linienrichter hebt die Fahne.

50 Matvey Safonov zeigt eine Glanzparade und pariert den Kopfball von Conrad Harder (Strasbourg) nach einer Flanke von der Seite unten rechts aufs Eck.

49 Dario Essugo (Strasbourg) geht hart in den Zweikampf, und Willy Delajod pfeift das Foul ab.

48 Joao Neves (PSG) war äußerst unzufrieden, als der Schiedsrichter das Spiel wegen eines Fouls unterbrach, während er mit dem Ball unterwegs war.

47 Fabio Balde (Strasbourg) spielte einen tollen Pass auf Conrad Harder, aber sie konnten kein Kapital daraus schlagen, da Matvey Safonov aus seinem Tor kam und den Ball sicherte.

46 Willy Delajod pfeift an, die zweite Halbzeit läuft.

45+2 Die erste Halbzeit ist vorbei.

45 Es gibt mindestens 1 Minute Nachspielzeit zur regulären Spielzeit.

44 Pape Demba (Strasbourg) kam aus der Distanz zum Schuss. Sein Flachschuss ging zentral auf das Tor, aber Matvey Safonov war wachsam und schnappte sich den Ball mühelos.

41 Chwitscha Kwarazchelia (PSG) führt die Ecke aus, aber der Torhüter fängt den Ball im Flug ab.

40 Ferran Torres (PSG) versuchte, einen Gegenspieler ausz Dribbeln, verlor aber den Ball.

39 Die Abwehrspieler waren wachsam und klärten eine gefährliche Flanke von Lucas Digne (PSG).

36 Duo Fernandez (PSG) nimmt den Ball gut an, schießt aber schwach genau auf die Mitte des Tors, sodass Filip Jorgensen keine Mühe bei der Abwehr hat.

36 João Neves (PSG) versuchte mit allem Einsatz, die Flanke von der Gegenseite zu erreichen, aber der Pass war zu lang und der Ball ging ins Aus. Der Ball ist im Aus. Straßburg führt den Einwurf aus.

33 Fabio Baldé (Strasbourg) stand völlig frei im Strafraum und bekam den Ball von Osorio, aber sein wuchtiger Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Gute Chance!

32 Beide Mannschaften haben aktuell jeweils 6 Torschüsse auf dem Konto. Die Gesamtzahl der Schüsse steht im Moment bei 2:1.

30 Lucas Beraldo (PSG) stand goldrichtig beim Abpraller und zog aus der Distanz ab, aber sein Versuch wurde sofort geblockt.

30 PSG kontrolliert den Ball mit kurzen Pässen und wartet auf eine günstige Gelegenheit für einen schnellen Konter gegen den Gegner.

27 Warren Zaïre-Emery (PSG) flankt in den Strafraum, aber Filip Jørgensen kommt aus seinem Tor und fängt den Ball ab.

27 Nach der Ecke holt sich Lucas Digne (PSG) den Ball und zieht von außerhalb des Strafraums ab, aber ein Verteidiger block ab.

27 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) führt den Eckstoß aus, aber ein Verteidiger klärt.

27 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) passt zu Lucas Beraldo, aber er scheitert im Strafraum an seinem Gegenspieler. Der Schiedsrichter gibt Ecke für PSG.

24 Oso (Strasbourg) kam im Strafraum an den Ball, aber Matwey Safonow gewann den Zweikampf und bereinigte die Gefahr.

20 30:70 – Ballbesitzverhältnis.

17 Tor! Gessime Yassine passt zu Giovanni Reyna (Strasbourg), dessen Schuss aus dem Strafraum abgefälscht im Tor landet und Matvey Safonov chancenlos lässt. 1:0.

16 Giovanni Reyna (Strasburg) führt den Eckstoß kurz aus.

15 Giovanni Reyna (Straßburg) bringt eine ungenaue Ecke in den Strafraum. Der Ball geht ins Toraus. Straßburg bekommt eine weitere Ecke.

14 Jayland Mitchell (Strasbourg) schlägt einen langen Pass nach vorne, aber der Ball für Dario Essugo ist zu lang und die Chance ist vertan. Der Ball geht ins Aus, Abstoß PSG.

13 João Neves (PSG) versuchte Ferran Torres zu finden, spielte den Pass aber zu steil.

12 Nach der Ecke brachte Chwitscha Kwarazchelia (PSG) den Ball ins Spiel, aber die Situation brachte nichts ein.

11 Ferran Torres (PSG) köpft den Ball nach einer Flanke Richtung Tordreieck. Filip Jorgensen zeigt eine Glanzparade mit fantastischem Reflex und verhindert den Einschlag. Der Ball geht ins Aus. PSG bekommt einen Eckball.

11 PSG hält das Spieltempo durch einige präzise Kurzpässe unter Kontrolle.

9 Dro Fernandez flankte in den Strafraum auf Maghnes Akliouche (PSG), aber sein Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

7 Filip Jørgensen (Strasbourg) schlägt einen langen Pass nach vorne, aber er erwischt den Ball zu stark und die Chance ist dahin. Der Ball geht ins Seitenaus, PSG wirft ein.

6 Abdoulaye Kamara (Straßburg) versucht nach vorne zu spielen, aber ein Gegenspieler klärt den Ball.

4 Fabio Balde (Strasbourg) zieht aus der Distanz ab, schießt den Ball jedoch über die Latte.

2 Dario Essugo (Strasbourg) war ganz nah dran! Er nahm den Ball an der Strafraumgrenze an und zog ab, aber das Leder ging knapp über die Latte.

2 Illia Zabarnyi (PSG) schlägt einen langen Pass, aber Filip Jörgensen fängt den Ball mühelos ab.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

20:15 Das Spiel beginnt, PSG führt den Anstoß aus.

20:15 Willy Delajod wurde zum Schiedsrichter des heutigen Spiels ernannt und wird versuchen, fair und fehlerfrei zu pfeifen.

20:15 Die Startaufstellungen beider Mannschaften sind bekannt, Sie können sie sich jetzt ansehen.