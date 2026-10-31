Achraf Hakimi glänzt mit 5 Torbeteiligungen und schockt die Ligue 1

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Achraf Hakimi glänzt mit 5 Torbeteiligungen und schockt die Ligue 1

Der 9. Spieltag der französischen Ligue 1 hat begonnen. Im nächsten Auswärtsspiel der Saison feierte der amtierende Meister Paris Saint-Germain einen überzeugenden Sieg beim 5:1-Erfolg gegen Le Havre.

Der wahre Held des Spiels war der marokkanische Außenverteidiger Achraf Hakimi. Er war an fast allen gefährlichen Angriffen seines Teams beteiligt und erzielte selbst 3 Tore (Hattrick) und lieferte zudem 2 Torvorlagen (Assists).

Spielverlauf: Frühes Tor von Le Havre und die Antwort von PSG

Die Partie begann mit einer aktiven Phase der Gastgeber, doch der Pariser Spitzenklub übernahm schnell die volle Kontrolle:

  • Hoffnung für Le Havre: In der 18. Minute erzielte Joujou den Führungstreffer für die Gastgeber;

  • Der Ausgleich: Bereits in der 26. Minute glich das junge Talent Godts zum 1:1 aus;

  • Beginn der Hakimi-Show: Nur zwei Minuten später, in der 28. Minute, brachte Achraf Hakimi sein Team in Führung;

  • Die Demontage in der zweiten Halbzeit: In der 55. Minute schnürte Hakimi seinen Doppelpack, in der 62. Minute erhöhte Mayulu, und in der 69. Minute setzte Hakimi mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt.

Tabelle: Die Schützlinge von Luis Enrique erobern die Spitze

Dieser deutliche Sieg hat die Tabellensituation verändert:

  • PSG ist alleiniger Tabellenführer: Das Team von Luis Enrique hat sein Punktekonto auf 20 Zähler erhöht und steht nun auf Platz 1 der Ligue 1;

  • Le Havre im Abstiegskampf: Die Gastgeber bleiben nach 9 Spieltagen mit nur 2 Punkten am Tabellenende.

Ligue 1. Aufstellungen des 9. Spieltags:

  • Le Havre: Desmas, Nego, Sangante, Lloris, Operi, Touré, Kechta, Ndiaye (Samatta, 65), Fofana, Joujou, Nakamura (Koffi, 65);

  • PSG: Safonov, Hakimi (Boli, 71), Zabarnyi, Lucas Hernández, Akliouche (Beraldo, 63), Zaïre-Emery, Fernandes, Mayulu, Godts (Ndjantu, 71), Ferran Torres.

Dass ein Verteidiger in einem einzigen Spiel an 5 Toren direkt beteiligt ist, ist ein seltenes Phänomen im modernen Fußball und machte Achraf Hakimis Leistung zu einem der meistdiskutierten Ereignisse der Woche im europäischen Fußball.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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