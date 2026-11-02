Sensation in Frankreich: Paris in den Top 4, souveräne Siege für Lyon und Marseille

Der 9. Spieltag der französischen Ligue 1 ist abgeschlossen. In einer Runde voller Spitzenduelle, überraschender Ergebnisse und torreicher Partien gab es an der Tabellenspitze erhebliche Verschiebungen.

Die größte Sensation des Spieltags ereignete sich in der Hauptstadt: Der Paris FC empfing den Favoriten AS Monaco, gewann souverän mit 3:1 und zog in die Top 4 ein. Auch die Schwergewichte Olympique Lyon und Olympique Marseille sicherten sich wichtige 3 Punkte, während Racing Straßburg mit 5 Toren ein wahres Offensivspektakel bot.

Aufruhr in Paris: Sinayokos Doppelpack und Monacos Schwäche

Die Hauptstädter übernahmen gegen den Klub aus dem Fürstentum von der ersten Minute an die Initiative:

Held der ersten Halbzeit: Sinayoko Paris-Stürmer Sinayoko erzielte in der 38. und 44. Minute zwei Tore und sorgte für eine komfortable Führung zur Pause — 2:0;

Baloguns Antwort und der Schlusspunkt durch Pajy: In der 65. Minute verkürzte Folarin Balogun und brachte Spannung zurück, doch in der 74. Minute erzielte Pajy das dritte Tor für die Gastgeber und entschied die Partie endgültig — 3:1.

Favoriten lassen zu Hause keine Punkte liegen: Gala von Lyon, Marseille und Straßburg

Die übrigen Begegnungen des Spieltags standen ebenfalls ganz im Zeichen der Gastgeber:

Lyon klettert auf Platz 3: Die Lyonnais empfingen Angers und gewannen durch Tore von Ernest Nuamah (34.) und dem erfahrenen Corentin Tolisso (86.) mit 2:0, womit sie ihr Punktekonto auf 17 erhöhten;

Blitzstart von Marseille: Im Duell gegen Toulouse eröffneten die Marseillais bereits in der 1. Minute durch Amine Harit den Torreigen. In der 25. Minute erhöhte Amine Gouiri, und das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg;

5 Tore von Straßburg: Racing Straßburg deklassierte Auxerre mit 5:1. Yassin erzielte einen Doppelpack, während die Gäste nach einem Platzverweis gegen Dioubate in der 74. Minute das Spiel in Unterzahl beenden mussten.

Offizielle Ergebnisse und Spielbericht des 9. Spieltags: