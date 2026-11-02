Sensation in Frankreich: Paris in den Top 4, souveräne Siege für Lyon und Marseille

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Sensation in Frankreich: Paris in den Top 4, souveräne Siege für Lyon und Marseille

Der 9. Spieltag der französischen Ligue 1 ist abgeschlossen. In einer Runde voller Spitzenduelle, überraschender Ergebnisse und torreicher Partien gab es an der Tabellenspitze erhebliche Verschiebungen.

Die größte Sensation des Spieltags ereignete sich in der Hauptstadt: Der Paris FC empfing den Favoriten AS Monaco, gewann souverän mit 3:1 und zog in die Top 4 ein. Auch die Schwergewichte Olympique Lyon und Olympique Marseille sicherten sich wichtige 3 Punkte, während Racing Straßburg mit 5 Toren ein wahres Offensivspektakel bot.

Aufruhr in Paris: Sinayokos Doppelpack und Monacos Schwäche

Die Hauptstädter übernahmen gegen den Klub aus dem Fürstentum von der ersten Minute an die Initiative:

  • Held der ersten Halbzeit: Sinayoko Paris-Stürmer Sinayoko erzielte in der 38. und 44. Minute zwei Tore und sorgte für eine komfortable Führung zur Pause — 2:0;

  • Baloguns Antwort und der Schlusspunkt durch Pajy: In der 65. Minute verkürzte Folarin Balogun und brachte Spannung zurück, doch in der 74. Minute erzielte Pajy das dritte Tor für die Gastgeber und entschied die Partie endgültig — 3:1.

Favoriten lassen zu Hause keine Punkte liegen: Gala von Lyon, Marseille und Straßburg

Die übrigen Begegnungen des Spieltags standen ebenfalls ganz im Zeichen der Gastgeber:

  • Lyon klettert auf Platz 3: Die Lyonnais empfingen Angers und gewannen durch Tore von Ernest Nuamah (34.) und dem erfahrenen Corentin Tolisso (86.) mit 2:0, womit sie ihr Punktekonto auf 17 erhöhten;

  • Blitzstart von Marseille: Im Duell gegen Toulouse eröffneten die Marseillais bereits in der 1. Minute durch Amine Harit den Torreigen. In der 25. Minute erhöhte Amine Gouiri, und das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg;

  • 5 Tore von Straßburg: Racing Straßburg deklassierte Auxerre mit 5:1. Yassin erzielte einen Doppelpack, während die Gäste nach einem Platzverweis gegen Dioubate in der 74. Minute das Spiel in Unterzahl beenden mussten.

Offizielle Ergebnisse und Spielbericht des 9. Spieltags:

  • Paris FC — AS Monaco 3:1

    • Tore: Sinayoko 38., 44., Pajy 74. — Balogun 65.

  • Olympique Lyon — Angers SCO 2:0

    • Tore: Nuamah 34., Tolisso 86.

  • Olympique Marseille — Toulouse FC 2:0

    • Tore: Harit 1., Gouiri 25.

  • Racing Straßburg — AJ Auxerre 5:1

    • Tore: Essugo 41., Goudou 55., Harder 62. (Elfmeter), Yassin 77., 85. — Archer 68.

    • Platzverweis: Dioubate 74. (Auxerre).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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