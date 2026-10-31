Sensation in Frankreich: Lille klettert auf Platz 3, Lens verliert wichtige Punkte

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Sensation in Frankreich: Lille klettert auf Platz 3, Lens verliert wichtige Punkte

Im hitzigen Nord-Derby des 9. Spieltags der Ligue 1 erlebten die Fans einen echten Klassiker. Im Duell gegen den Erzrivalen RC Lens konnte Lille in einer dramatischen Begegnung mit 1:0 einen knappen, aber überaus wertvollen Sieg einfahren.

Das Schicksal der Partie wurde in den Schlussminuten durch einen taktischen Geniestreich des Trainers entschieden. Der eingewechselte Routinier Olivier Giroud traf ins gegnerische Tor und avancierte zum Helden des Spiels.

Die entscheidende 86. Minute und der Sieg der Erfahrung

Die Höhepunkte der von kompromisslosen Zweikämpfen und hohem Pressing geprägten Partie waren:

  • Der „Joker“-Einsatz: Da bis zur 73. Minute kein Tor gefallen war, brachte der Trainer von Lille Olivier Giroud, um die Offensive zu verstärken;

  • Der „goldene“ Treffer in der 86. Minute: Nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung bewies der französische Stürmer seine enorme Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit im Strafraum, traf präzise und versetzte das Stadion in Ekstase;

  • Defensive Stabilität: In den verbleibenden Minuten und der Nachspielzeit wehrten die Gastgeber den Druck des Gegners erfolgreich ab und sicherten sich den knappen Sieg.

Sprung in der Tabelle: Lille in den Top 3

Dieser Derbysieg sorgte für wichtige Verschiebungen an der Spitze der französischen Meisterschaft:

  • Aufstieg auf Platz 3: Mit den wichtigen 3 Punkten erhöhte Lille sein Konto auf 16 Zähler und kletterte direkt auf den 3. Tabellenplatz; Rückschlag für Lens:

  • Die Gäste, die das wichtige Duell verloren haben, blieben mit 14 Punkten auf dem 7. Platz hängen und verloren den Anschluss an die Champions-League-Ränge.

Ligue 1, 9. Spieltag, Aufstellungen:

  • Lille: Ozer, Perraud (Verdonk, 78.), Ngoy, Ribeiro, Guffey, Mukau (Giroud, 73.), Benjamin, Bentaleb, Mbappé (Bakwa, 73.), Haraldsson (Perrin, 90.), Soriba;

  • Lens: Risser, Todibo (Kadile, 62.), Baïdou, Aguilar, Cuisance, Haïdara (Bulatovic, 80.), Abdelhamid, Udol, Sotoca (Anonio, 62.), Thorgan Hazard (Ivanovic, 69.), Thauvin.

Dieser Sieg im Nord-Derby ist für Lille nicht nur ein wichtiger Erfolg im lokalen Prestige-Duell, sondern auch ein enormer psychologischer Schub für den Kampf um die Europapokalplätze am Saisonende.

LilleLensLigue 1Nord-DerbyFrankreich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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