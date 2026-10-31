Luis Enriques Bewunderung: Wie der marokkanische Außenverteidiger die Rolle eines Stürmers ausfüllt

Nach dem deutlichen Sieg (5:1) gegen Le Havre am 9. Spieltag der Ligue 1 äußerte sich der Trainer von Paris Saint-Germain, Luis Enrique zum Helden des Spiels, Achraf Hakimi,und würdigte dessen historische Leistung. Der marokkanische Außenverteidiger erzielte in einer Partie 3 Tore und lieferte 2 Vorlagen.

Im Interview mit der renommierten französischen Zeitung «L'Équipe» betonte der spanische Fachmann, dass die Vielseitigkeit und Konstanz seines Kapitäns ihn weltweit einzigartig machen.

«Wenn wir den Ball haben, wird er zum reinen Stürmer»: Enriques taktische Analyse

Der Trainer der Pariser erklärte die ungewöhnlichen Aufgaben und phänomenalen Aspekte des marokkanischen Außenverteidigers wie folgt:

Historische Bilanz: «Das war wirklich ein unvergesslicher Abend für Achraf Hakimi. Haben Sie jemals zuvor gesehen, dass ein Verteidiger 3 Tore erzielt und 2 Assists gibt?», äußerte der Trainer seine Bewunderung.

Ein Stürmer im Gewand eines Verteidigers: Enrique betonte, dass Hakimis Potenzial weit über das eines klassischen Außenverteidigers hinausgeht: «Hakimi ist ein Kapitän der Mannschaft und wir kennen seine Stärken sehr genau. Eigentlich ähnelt er eher einem Stürmer: Er agiert ständig vorne, weiß, wie man in freie Räume stößt und den entscheidenden Pass spielt. Wenn wir den Ball haben, wird er zu einem reinen Stürmer. Erst wenn der Gegner den Ball hat, wird er wie alle anderen zum Verteidiger».

Der Beste der Welt: «Er ist zweifellos der beste Rechtsverteidiger der Welt. Aber mehr als seine drei Tore beeindruckt mich, dass er immer auf höchstem Niveau spielt und in jedem Spiel einsatzbereit ist. Das ist für unsere Mannschaft von unschätzbarem Wert».

Die Lage von PSG: Tabellenführung in der Ligue 1 und Herausforderung in der Champions LeagueDieser Sieg gab dem Pariser Spitzenklub einen starken Impuls für die Saisonpläne:

An der Spitze der Ligue 1:

Nach diesem Erfolg baute PSG seinen Punktestand auf 20 Zähler aus und festigte die alleinige Tabellenführung in der französischen Meisterschaft. Nächster Gegner auf europäischer Bühne:

Nach der souveränen Leistung in der französischen Liga richten Luis Enriques Schützlinge ihren Fokus auf die UEFA Champions League. Der Pariser Klub trifft im nächsten Wettbewerbsspiel auf das spanische Team Villarreal. Durch seine Rolle als Verteidiger, bei der er an 5 Toren in einem Spiel direkt beteiligt war, hat Achraf Hakimi die Rolle der Außenverteidiger in der modernen Fußballtaktik auf ein neues Niveau gehoben.

Himoyachi pozitsiyasida harakat qilib, bir uchrashuvda 5 ta golda bevosita ishtirok etish orqali Ashraf Hakimi zamonaviy futbol taktikasida qanot himoyachilarining rolini yangi bosqichga olib chiqdi.