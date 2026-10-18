Der Klub „Aral“ wird vorzeitig Meister der Proliga und kehrt in die Superliga zurück

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Der Klub „Aral“ wird vorzeitig Meister der Proliga und kehrt in die Superliga zurück

Im usbekischen Fußball hat sich ein historisches und lang ersehntes Ereignis ereignet. Im Rahmen des 23. Spieltags der Proliga besiegte der Verein aus Nukus, „Aral“ auf heimischem Platz das Team von „Jayxun“ mit 2:0.

Dank dieses wichtigen Sieges erhöhten die Spieler aus Nukus ihr Punktekonto auf 58 Zähler und sicherten sich bereits vor Ende des Wettbewerbs vorzeitig die Meisterschaft in der Proliga sowie den direkten Aufstieg in die Superliga für die kommende Saison.

Eigentor und Krasnows Schlusspunkt: Wie verlief die Partie?

Das Spiel stand unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber, die aktiv nach vorne spielten:

  • Frühe Führung in der 17. Minute: Bereits in der 17. Minute führte der Druck der „Aral“-Spieler dazu, dass Asadbek Mustafaqulov von „Jayxun“ den Ball ins eigene Netz beförderte (Eigentor) — 1:0;

  • Der entscheidende Treffer in der 83. Minute: Das Schicksal der Partie wurde in den Schlussminuten endgültig besiegelt — in der 83. Minute traf Mark Krasnov präzise ins gegnerische Tor und sorgte für den 2:0-Endstand;

  • Defensive Stabilität: Der Torhüter der Nukuser, Axrorov, und die Abwehrreihe zeigten über 90 Minuten eine souveräne Leistung und hielten die Null.

Spielbericht

Proliga. 23. Spieltag

„Aral“ — „Jayxun“ 2:0

Tore: Mustafaqulov (17. Eigentor), Krasnov (83.).

  • „Aral“: Axrorov, Musayev, Arazov, Kutibayev, Alijanov, Qalmag‘ambetov, Kozlov, Jalolov, Kuanishbayev, Muxtorov, Nomozov.

  • „Jayxun“: Izbaskanov, Mustafaqulov, Maratov, Daryabayev, Kalbayev, Sdikov, Keo‘nimjayev, Ibraimov, Otajonov, Rustamjonov, Jo‘raqulov.

Ein Vierteljahrhundert des Wartens: Nukus kehrt in den großen Fußball zurück

Dieser Erfolg wurde zu einem wahren Fest für den Fußball in Karakalpakstan:

  • Erinnerungen an das Jahr 2001: Der Verein „Aral“ aus Nukus spielte zuletzt im Jahr 2001 in der höchsten Spielklasse der usbekischen Meisterschaft;

  • 25 Jahre Geduld: Nachdem das Team ein Vierteljahrhundert in den unteren Ligen verbracht hat, kehrt es durch konsequente Arbeit und stabile Leistungen auf die große Fußballbühne des Landes zurück;

  • Ein starker Gegner für die Superliga 2027: Die vorzeitig errungene Meisterschaft ermöglicht es „Aral“, sich intensiv auf die neue Saison vorzubereiten, um gegen die renommiertesten Granden des Landes anzutreten.

AralJayxunNukusProligaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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