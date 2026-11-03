Was sagte Cristiano Ronaldo, der nicht nach Taschkent reiste, zum Kantersieg von Al-Nassr?

Der Anführer des saudischen Klubs Al-Nassr, der in der AFC Champions League Elite einen 6:2-Kantersieg gegen Pakhtakor in Taschkent feierte, Cristiano Ronaldo blieb nicht gleichgültig gegenüber diesem Ergebnis. Der berühmte portugiesische Torjäger äußerte sich nach dem Spiel in Taschkent auf seinem millionenfach abonnierten Social-Media-Kanal.

Ronaldo postete auf seinem persönlichen Instagram-Account das offizielle Banner mit dem Endstand der Partie (6:2), kommentierte es mit drei brennenden Feuer-Emojis und lobte die brillante Leistung seiner Teamkollegen.

Aufregung in Taschkent: Warum spielte Ronaldo nicht gegen Pakhtakor?

Der mögliche Besuch von Cristiano in der usbekischen Hauptstadt hatte bei der lokalen Fußballgemeinschaft, den Fans und den Medien für beispielloses Interesse und große Aufregung gesorgt. Er wurde jedoch nicht in den Kader berufen:

Ange Postecoglous Erklärung: Der Cheftrainer von Al-Nassr begründete das Fehlen des portugiesischen Superstars mit geplanter Rotation und Erholung;

Regeneration und dichter Spielplan: Der Trainer betonte, dass der 41-jährige Stürmer nach einer Reihe schwieriger Spiele in der saudischen Meisterschaft und langen Flugreisen körperliche Erholung benötigte;

Pause nach dem Hattrick: Kurz vor dem Spiel in Taschkent hatte Ronaldo in einem nationalen Ligaspiel einen weiteren Hattrick erzielt und war einer hohen körperlichen Belastung ausgesetzt gewesen.

6 Tore gegen Pakhtakor: Details zum Spiel in Taschkent

Das Spiel der AFC Champions League Elite am Abend des 2. November in Taschkent stand unter der völligen Dominanz der Gäste:

Meisterklasse: Die Saudis zeigten selbst ohne ihren größten Star eine perfekte Effizienz im Angriff und erzielten trotz der Gegentore ganze 6 Treffer gegen den usbekischen Meister (6:2);

Dominanz im Turnier: Dieser Sieg bewies einmal mehr, dass der Verein aus Riad ein Anwärter auf den kontinentalen Titel ist.

Obwohl die Fans in Taschkent Ronaldo nicht auf dem grünen Rasen sehen konnten, rückten die Leistung seines Teams und seine Reaktion nach dem Spiel in den Fokus der internationalen Sportpresse.