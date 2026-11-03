Was sagte Cristiano Ronaldo, der nicht nach Taschkent reiste, zum Kantersieg von Al-Nassr?

·219·Sport
Was sagte Cristiano Ronaldo, der nicht nach Taschkent reiste, zum Kantersieg von Al-Nassr?

Der Anführer des saudischen Klubs Al-Nassr, der in der AFC Champions League Elite einen 6:2-Kantersieg gegen Pakhtakor in Taschkent feierte, Cristiano Ronaldo blieb nicht gleichgültig gegenüber diesem Ergebnis. Der berühmte portugiesische Torjäger äußerte sich nach dem Spiel in Taschkent auf seinem millionenfach abonnierten Social-Media-Kanal.

Ronaldo postete auf seinem persönlichen Instagram-Account das offizielle Banner mit dem Endstand der Partie (6:2), kommentierte es mit drei brennenden Feuer-Emojis und lobte die brillante Leistung seiner Teamkollegen.

Aufregung in Taschkent: Warum spielte Ronaldo nicht gegen Pakhtakor?

Der mögliche Besuch von Cristiano in der usbekischen Hauptstadt hatte bei der lokalen Fußballgemeinschaft, den Fans und den Medien für beispielloses Interesse und große Aufregung gesorgt. Er wurde jedoch nicht in den Kader berufen:

  • Ange Postecoglous Erklärung: Der Cheftrainer von Al-Nassr begründete das Fehlen des portugiesischen Superstars mit geplanter Rotation und Erholung;

  • Regeneration und dichter Spielplan: Der Trainer betonte, dass der 41-jährige Stürmer nach einer Reihe schwieriger Spiele in der saudischen Meisterschaft und langen Flugreisen körperliche Erholung benötigte;

  • Pause nach dem Hattrick: Kurz vor dem Spiel in Taschkent hatte Ronaldo in einem nationalen Ligaspiel einen weiteren Hattrick erzielt und war einer hohen körperlichen Belastung ausgesetzt gewesen.

6 Tore gegen Pakhtakor: Details zum Spiel in Taschkent

Das Spiel der AFC Champions League Elite am Abend des 2. November in Taschkent stand unter der völligen Dominanz der Gäste:

  • Meisterklasse: Die Saudis zeigten selbst ohne ihren größten Star eine perfekte Effizienz im Angriff und erzielten trotz der Gegentore ganze 6 Treffer gegen den usbekischen Meister (6:2);

  • Dominanz im Turnier: Dieser Sieg bewies einmal mehr, dass der Verein aus Riad ein Anwärter auf den kontinentalen Titel ist.

Obwohl die Fans in Taschkent Ronaldo nicht auf dem grünen Rasen sehen konnten, rückten die Leistung seines Teams und seine Reaktion nach dem Spiel in den Fokus der internationalen Sportpresse.

Cristiano RonaldoPakhtakorAl-NassrAFC Champions League EliteFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ronaldo äußert sich zum Erfolg gegen Neftchi und seinem 981. TorRonaldo äußert sich zum Erfolg gegen Neftchi und seinem 981. Tor13 Oktober 07:05Tractor mit Odil Hamrobekov holt ersten PunktTractor mit Odil Hamrobekov holt ersten Punkt13 Oktober 00:21Al-Nassr in Taschkent gelandet: Warum spielen Ronaldo und 2 Stars nicht gegen Pakhtakor?Al-Nassr in Taschkent gelandet: Warum spielen Ronaldo und 2 Stars nicht gegen Pakhtakor?31 Oktober 23:18Paxtakor unterliegt Al-Nassr zu Hause mit 2:6Paxtakor unterliegt Al-Nassr zu Hause mit 2:6Gestern 21:10Fußballabend in Taschkent: Aufstellungen für das Duell zwischen Pakhtakor und Al-Nassr bekannt gegebenFußballabend in Taschkent: Aufstellungen für das Duell zwischen Pakhtakor und Al-Nassr bekannt gegebenGestern 18:31Warum wurde Oleksandr Usyk zum glühenden Fan von Cristiano Ronaldo?Warum wurde Oleksandr Usyk zum glühenden Fan von Cristiano Ronaldo?31 Oktober 20:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer