Ein weiterer großer Schritt wurde unternommen, um die Sportinfrastruktur in der Aralsee-Region grundlegend zu erneuern, talentierte Jugendliche auf ein professionelles Niveau zu bringen und den nationalen Fußball auf eine neue Stufe zu heben. Der Präsident der Republik Usbekistan Shavkat Mirziyoyev besichtigte im Rahmen seines Besuchs in der Republik Karakalpakistan das umfassend renovierte Turon-Stadion in Nukus und machte sich mit den modernen Möglichkeiten des Komplexes vertraut. Dieses groß angelegte Projekt wurde im Rahmen der Umsetzung des historischen Dekrets des Staatsoberhauptes vom 7. April 2023 zur Entwicklung des Breiten- und Profifußballs realisiert.

Der riesige Komplex mit einem Gesamtwert von 118,6 Milliarden Sum sicherte nicht nur 85 Bürgern eine dauerhafte Beschäftigung, sondern erweiterte auch die Zuschauerkapazität von 9.300 auf 12.000 Plätze. Besonders bemerkenswert ist, dass die Arena, die nun als Hauptsitz des lokalen Fußballclubs Aral und der Republikanischen Fußballakademie dient, vollständig an internationale Standards angepasst wurde: Sie verfügt über eine zentralisierte VAR-Zone (Video Assistant Referee), hochauflösende Spezialkameras zur Abseitserkennung sowie komfortable Plattformen für Medienvertreter.

Welche Möglichkeiten eröffnet das neue, 118,6 Milliarden Sum teure Turon-Stadion für den karakalpakischen Fußball und die jungen Champions, und welche wichtigen Aufgaben hat das Staatsoberhaupt im Gespräch mit den jungen Fußballern festgelegt?

„12.000 Plätze und 118,6 Milliarden Sum Investition“: Zahlen und Annehmlichkeiten

Die wichtigsten Kennzahlen des Stadionumbaus in Nukus:

Arena für 12.000 Zuschauer: Durch den Umbau wurde die Zuschauerkapazität von zuvor 9.300 auf 12.000 Plätze erhöht und mit modernen Sitzen ausgestattet;

Projekt im Wert von 118,6 Milliarden Sum: Für die vollständige Erneuerung und technologische Ausstattung des Komplexes wurden fast 120 Milliarden Sum aufgewendet;

85 neue Arbeitsplätze: In der Sportanlage wurden 85 Personen, bestehend aus Fachkräften, technischem Personal und Trainern, dauerhaft beschäftigt;

3 Stadien und 2 Sporthallen: Neben dem Hauptspielfeld wurden im Komplex zwei Trainingsplätze sowie zwei geschlossene Sporthallen errichtet.

„VAR-System und Abseitskameras“: Anforderungen des modernen Fußballs

Die im Stadion installierten fortschrittlichen technologischen Innovationen:

Zentralisiertes VAR-System: Es wurde eine spezielle VAR-Zone eingerichtet, die transparente und faire Schiedsrichterentscheidungen bei internationalen und nationalen Wettbewerben gewährleistet;

Punkte zur Abseitserkennung: Rund um das Spielfeld wurden hochauflösende Spezialkameras montiert, um strittige Situationen während des Spiels in Sekundenschnelle zu klären;

Plattform für Medien und Live-Übertragungen: Es wurden Plattformen mit allen Annehmlichkeiten für Fernsehen und Journalisten vorbereitet, um Spiele auf hohem Niveau zu übertragen und schnelle Berichte zu senden;

Club Aral und 190 Auszubildende: Das Gelände des Komplexes wurde zur Basis des Proficlubs Aral, wo 190 talentierte Jugendliche der Republikanischen Fußballakademie kontinuierlich trainieren.

„Wohnheim, Analyseräume und Kampfsport-Hallen“: Die vollständige Infrastruktur der Akademie

Die für die Erziehung und Ausbildung junger Sportler geschaffenen Bedingungen:

Komfortables Wohnheim mit 196 Plätzen: Für talentierte Fußballer, die aus verschiedenen Bezirken der Region ausgewählt wurden, wurde ein Wohnheim mit allen Annehmlichkeiten übergeben;

Kantine mit 84 Plätzen und Fitnessgeräte: Moderne Einrichtungen sorgen für die richtige Ernährung und die Steigerung der körperlichen Ausdauer der Sportler;

Taktik-Analyseräume: Es wurden spezielle Multimedia-Räume geschaffen, um das Spiel der Gegner gründlich zu studieren und das Training theoretisch zu festigen;

Boxen, Taekwondo und Leichtathletik: Der Komplex beschränkt sich nicht nur auf Fußball – hier können gleichzeitig 100–150 Sportler Kampfsport und Leichtathletik betreiben.

Präsident Shavkat Mirziyoyev führte ein herzliches Gespräch mit den jungen Sportlern, die im modernisierten Stadion trainierten, betonte, dass harte Arbeit und Disziplin notwendig seien, um große Siege im Sport zu erringen, und machte ein Erinnerungsfoto mit ihnen.

Was glauben Sie, inwieweit das modernisierte Turon-Stadion und das VAR-System in Nukus dazu beitragen werden, neue Stars aus der Aralsee-Region hervorzubringen, die es bis in unsere Nationalmannschaft und auf die Weltbühne schaffen? Welchen Impuls gibt der Bau solcher modernen Arenen in den Regionen für die Entwicklung des usbekischen Fußballs? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der erfreulichen Sportnachrichten aus Nukus mit allen Fußballfans und Freunden!