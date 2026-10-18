Real Madrid – Sevilla: Aufstellungen und Liveticker

66 Sevilla zeigt ein fantastisches Teamspiel und kontrolliert den Ball mit vielen kurzen Pässen. Wenn sie eine Lücke in der Abwehr finden und ein Tor erzielen wollen, ist Geduld der Schlüssel.

63 Tor! Kylian Mbappé (Real Madrid) nutzte eine gefährliche Chance und verwandelte den Elfmeter eiskalt zentral ins Tor, während Torhüter Odysseas Vlachodimos ins leere Eck sprang.

63 Kylian Mbappé (Real Madrid) übernimmt Verantwortung und legt sich den Ball schon zurecht.

61 Castrin (Sevilla) sprang unvorsichtig in das Bein seines Gegners und hatte Glück, einer Bestrafung zu entkommen. Mateo Busquets pfiff das Foul,zückte diesmal aber keine Karte. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. ELFMETER für Real Madrid!

59 Jetzt führt Sevilla einen Eckball aus.

59 Félix Correia (Sevilla) nahm ein gutes Zuspiel an und schoss, aber sein Versuch wurde von seinem Mitspieler abgefälscht. Sevilla holte eine Ecke heraus.

58 Hier ist die aktuelle Ballbesitzstatistik beider Teams – 64:36.

58 Die Zuschauerzahl beim heutigen Spiel beträgt 73.907.

57 Manuel Bueno Sebastián (Sevilla) zeigt ein sehr grobes Foul, und Mateo Busquets pfeift das Spiel ab. Real Madrid erhält einen Freistoß.

56 Es gibt einen Wechsel. Peke verlässt den Platz, und Luis García Plaza gibt Manuel Bueno Sebastián (Sevilla) die letzten taktischen Anweisungen.

56 Der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, da ein Auswechselspieler das Feld betreten muss, Robbie Ur verlässt den Platz und wird durch Lucas Stassin (Sevilla) ersetzt.

56 Yan Diomande (Real Madrid) nimmt den Pass an und zieht aus der Distanz ab, aber der Schuss geht deutlich am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ist im Toraus, Abstoß Sevilla.

54 Chidera Ejuke (Sevilla) dringt in den Strafraum ein und steht frei vor dem Torhüter, setzt seinen Schuss jedoch weit über die Latte. Der Ball geht ins Toraus, und der Torhüter von Real Madrid führt den Abstoß aus.

52 Freistoß. Real Madrid wird höchstwahrscheinlich versuchen, den Ball in den Strafraum zu flanken.

52 Gabriel Suazo (Sevilla) steigt viel zu hart ein, und Mateo Busquets pfeift Foul. Freistoß für Real Madrid.

49 Freistoß für Sevilla.

49 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ist sehr unzufrieden, nachdem der Schiedsrichter das Spiel wegen seines Fouls unterbricht. Freistoß für Sevilla in der Nähe der Seitenauslinie.

48 Real Madrid kontrolliert das Spiel derzeit durch Ballbesitz. Sie spielen präzise Pässe und machen es dem Gegner schwer, den Ball zurückzuerobern.

46 Luis García Plaza nimmt zur Pause einen Wechsel vor. Chidera Ejuke (Sevilla) ersetzt Ruben Vargas.

46 Die Spieler sind nach der Pause auf den Rasen zurückgekehrt, die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+5 Nach dem Pfiff des Schiedsrichters ist die erste Halbzeit zu Ende und die Spieler begeben sich in die Kabinen.

45+3 Endrick (Real Madrid) versuchte, an den abgeprallten Ball im Strafraum heranzukommen, schoss ihn jedoch über die Latte. Der Ball ging ins Aus, Sevilla führt das Spiel mit einem Abstoß fort.

45+3 Real Madrid führt einen Eckstoß aus.

45+3 Kylian Mbappé (Real Madrid) schießt aus dem Strafraum, aber die Verteidiger blocken rechtzeitig ab. Real Madrid hat gut gespielt und holt eine Ecke heraus.

45+1 Lucien Agoumé (Sevilla) zieht kraftvoll ab und zielt auf die linke Seite des Tors, aber der Torhüter pariert glänzend.

45 Es bleiben noch 4 Minuten Nachspielzeit im Spiel.

44 Real-Madrid-Spieler kontrollieren den Ball und spielen sich kurze Pässe zu. Sie warten darauf, dass sich Lücken in der Abwehr auftun.

41 Der Ball ist im Aus. Sevilla führt den Eckstoß aus.

41 Die Flanke von Félix Correia (Sevilla) misslang, die Abwehrspieler klärten den Ball schnell aus dem Strafraum. Sevilla holt eine Ecke heraus.

37 Kylian Mbappé (Real Madrid) zieht nach einem brillanten Solo aus dem Strafraum ab. Er platziert den Ball präzisiert ins untere linke Eck und stellt auf 2:0. Odysseas Vlachodimos war in dieser Szene machtlos.

34 Halbchance! Endrick (Real Madrid) bringt den Ball in den Strafraum, aber Odysseas Vlachodimos ist zur Stelle und klärt die Situation.

33 Kylian Mbappé (Real Madrid) erkämpft sich den Ball, schlägt geschickt einen Haken durch die Abwehr, aber seinen Flachschuss aufs linke Eck pariert Odisseas Vlachodimos glänzend.

30 Tor! Arda Güler (Real Madrid) nimmt den Ball an und zieht ohne zu zögern unhaltbar in den rechten oberen Winkel ab.

27 Real Madrid führt den Freistoß aus.

27 Youssouf Fofana (Sevilla) geht im Zweikampf viel zu hart zu Werke, und Mateo Busquets unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß zugunsten von Real Madrid.

23 Félix Correia (Sevilla) sieht Gelb für ein Foul.

23 Spiel: Real Madrid - Sevilla. Spielstand: 0-0. Kommentar: Felix Correia (Sevilla) zeigte ein äußerst unsportliches Verhalten.

23 Eine gelbe Karte in der Hand des Schiedsrichters? Ja, genau so! Dean Huijsen (Real Madrid) sieht die Gelbe Karte.

23 Spiel: Real Madrid - Sevilla. Spielstand: 0-0. Kommentar: Dean Huijsen (Real Madrid) fällt durch unsportliches Verhalten auf.

23 Yan Diomande (Real Madrid) war mit einem Schuss aus dem Strafraum dem Tor nah, aber der Ball ging knapp am linken Pfosten vorbei. Der Ball ging ins Aus, und es gibt Abstoß für Sevilla.

21 Endrick (Real Madrid) bringt sich in Schussposition. Er verschaffte sich Platz und zog flach und wuchtig auf die Mitte des Tores ab. Odysseas Vlachodimos pariert diesen großartigen Schuss glänzend!

18 Jude Bellingham (Real Madrid) versucht nach vorne zu spielen, verliert aber bei der Annahme den Ball. Das Leder geht ins Aus, Abstoß Sevilla.

17 Der abgewehrte Ball landete außerhalb des Strafraums beim völlig freistehenden Federico Valverde (Real Madrid). Er zögerte nicht mit dem Schuss aufs Tor, aber leider traf der Ball den eigenen Mitspieler.

15 Ruben Vargas (Sevilla) ist wütend, nachdem er eine Großchance aus dem Fünfmeterraum vergeben hat. Er schoss den Abpraller wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Der Ball geht ins Toraus, und Real Madrid setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

15 Sevilla führt einen gefährlichen Freistoß aus.

15 Jan Diomande (Real Madrid) begeht ein Foul an seinem Gegenspieler, und Mateo Busquets pfeift das Vergehen ab. Sevilla führt den Freistoß aus.

12 Real Madrid zeigt ein brillantes Teamspiel. Sie passen sich den Ball auf wunderschöne Weise zu. Hervorragende Teamarbeit.

8 Real Madrid ordnet das Spiel mit präzisen Pässen, um neue AngriffsChancen zu kreieren.

4 Kylian Mbappé (Real Madrid) zieht ab, aber sein Schuss geht völlig daneben und segelt einige Meter am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ist im Toraus, der Sevilla-Torhüter führt den Abstoß aus.

3 Die Sevilla-Spieler passen sich den Ball mit kurzen Zuspielen zu.

2 Marc Cucurella (Real Madrid) begeht ein grobes Foul. Schiedsrichter Mateo Busquets hat die Situation genau beobachtet. Vorteil für Sevilla. Sie werden den Freistoß ausführen.

1 Die erste Halbzeit hat begonnen.

00:04 Sevilla eröffnet das Spiel.

00:00 Wir stellen den Schiedsrichter des heutigen Spiels vor: Es ist Mateo Busquets.

00:00 Jetzt kennen wir die Startaufstellungen. Sie finden sie in den Spieldetails.