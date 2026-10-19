Mbappé-Doppelpack und Diomande-Traumtor: Real demütigt Sevilla mit 4:1
Im Rahmen des 9. Spieltags der spanischen La Liga empfing der Madrider Real im legendären Estadio Santiago Bernabéu das Team aus Andalusien, Sevilla . In der spannenden Begegnung am Abend des 18. Oktobrs zeigten die Madrilenen ihre volle Dominanz und sicherten sich einen souveränen 4:1-Sieg.
Der Held des Spiels war der ivorische Flügelspieler Vinícius Júnior , der den gesperrten Diomande auf dem linken Flügel ersetzte – er war direkt an allen vier Toren seiner Mannschaft beteiligt.
Angriffswucht: Mbappés Doppelpack und Traumtore
Der Madrider Klub übte von den ersten Minuten an massiven Druck auf die gegnerische Abwehr aus:
Traumtor von Arda Güler zur Führung: In der 33. Minute erzielte das türkische Talent Arda Güler mit einem sehenswerten Schuss das 1:0.
Kylian Mbappémit einem Doppelpack: Nur vier Minuten später, in der 37. Minute, erhöhte Mbappé auf 2:0. In der zweiten Halbzeit, in der 63. Minute, verwandelte der französische Torjäger eiskalt einen Elfmeter zum 3:0.
Ehrentreffer durch Bueno: In der 80. Minute erzielte der eingewechselte Bueno das einzige Tor für Sevilla zum 3:1.
Diomandes krönender Abschluss: In der 82. Minute krönte der unermüdliche Diomande seine Leistung mit einem Traumtor zum 4:1-Endstand.
Spielbericht
La Liga, 9. Spieltag
Real Madrid – Sevilla 4:1
18. Oktober, Estadio Santiago Bernabéu.
Tore: Güler (33.), Mbappé (37., 63. Elfmeter), Diomande (82.) – Bueno (80.).
Gelbe Karten: Huijsen (23.), Andrade (23.), Iglesias (69.), Cucurella (73.).
Real Madrid: Courtois, Valverde (Militão, 85.), Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham (Silva, 70.), Tchouaméni, Güler (Camavinga, 78.), Endrick (Díaz, 70.), Diomande, Mbappé (Espi, 85.).
Sevilla: Vlachodimos, Iglesias (Carmona, 72.), Castrin, Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Vargas (Ejuke, 46.), Peque (Bueno, 56.), Andrade (González, 73.), Ure (Stassin, 56.).
Tabellensituation
Dieser Sieg festigte die Position der Madrilenen im Titelrennen:
Real auf Platz 3: Dank der 3 Punkte erhöhten die Schützlinge von José Mourinho ihr Punktekonto auf 21 und kletterten auf den 3. Tabellenplatz.
Sevilla bleibt auf Platz 6: Die Gäste bleiben nach der Niederlage mit 14 Punkten auf dem 6. Rang.
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