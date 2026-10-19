Mbappé-Doppelpack und Diomande-Traumtor: Real demütigt Sevilla mit 4:1

Im Rahmen des 9. Spieltags der spanischen La Liga empfing der Madrider Real im legendären Estadio Santiago Bernabéu das Team aus Andalusien, Sevilla . In der spannenden Begegnung am Abend des 18. Oktobrs zeigten die Madrilenen ihre volle Dominanz und sicherten sich einen souveränen 4:1-Sieg.

Der Held des Spiels war der ivorische Flügelspieler Vinícius Júnior , der den gesperrten Diomande auf dem linken Flügel ersetzte – er war direkt an allen vier Toren seiner Mannschaft beteiligt.

Angriffswucht: Mbappés Doppelpack und Traumtore

Der Madrider Klub übte von den ersten Minuten an massiven Druck auf die gegnerische Abwehr aus:

Traumtor von Arda Güler zur Führung: In der 33. Minute erzielte das türkische Talent Arda Güler mit einem sehenswerten Schuss das 1:0.

Kylian Mbappémit einem Doppelpack: Nur vier Minuten später, in der 37. Minute, erhöhte Mbappé auf 2:0. In der zweiten Halbzeit, in der 63. Minute, verwandelte der französische Torjäger eiskalt einen Elfmeter zum 3:0.

Ehrentreffer durch Bueno: In der 80. Minute erzielte der eingewechselte Bueno das einzige Tor für Sevilla zum 3:1.

Diomandes krönender Abschluss: In der 82. Minute krönte der unermüdliche Diomande seine Leistung mit einem Traumtor zum 4:1-Endstand.

Spielbericht

La Liga, 9. Spieltag

Real Madrid – Sevilla 4:1

18. Oktober, Estadio Santiago Bernabéu.

Tore: Güler (33.), Mbappé (37., 63. Elfmeter), Diomande (82.) – Bueno (80.).

Gelbe Karten: Huijsen (23.), Andrade (23.), Iglesias (69.), Cucurella (73.).

Real Madrid: Courtois, Valverde (Militão, 85.), Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham (Silva, 70.), Tchouaméni, Güler (Camavinga, 78.), Endrick (Díaz, 70.), Diomande, Mbappé (Espi, 85.).

Sevilla: Vlachodimos, Iglesias (Carmona, 72.), Castrin, Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Vargas (Ejuke, 46.), Peque (Bueno, 56.), Andrade (González, 73.), Ure (Stassin, 56.).

Tabellensituation

Dieser Sieg festigte die Position der Madrilenen im Titelrennen: